Emeklilerin promosyon miktarı belli oluyor

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde son dakika geli\u015fmesi! Ba\u015fl\u0131yor...,13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu ile T\u00fcrkiye Bankalar Birli\u011fi aras\u0131nda \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay yap\u0131lacak.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar aras\u0131nda 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak ba\u015flat\u0131lan emeklilere banka promosyonu uygulamas\u0131nda \u00fc\u00e7 y\u0131l geride kald\u0131.,\u00dc\u00e7 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na, bin lira ayl\u0131k alanlara 300, bin ile 2 bin lira aras\u0131nda ayl\u0131k alanlara 375, 2 bin lira \u00fczeri ayl\u0131k alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda bir\u00e7ok emeklinin s\u00f6zle\u015fme s\u00fcresi sona eriyor.,Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimar\u0131n\u0131n kendileri oldu\u011funu ifade eden T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi yetkilileri, promosyon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde masada olmak istiyor.,Promosyon i\u00e7in bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni s\u00f6zle\u015fmede rakamlar\u0131n ekonomik ko\u015fullar dikkate al\u0131narak, art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ediyor. (AA)