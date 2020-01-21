Emeklilerin promosyon miktarı belli oluyor! İşte hesaplara yatacak olan tutarlar

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde son dakika geli\u015fmesi! Ba\u015fl\u0131yor...,\u0130kinci promosyon tarihi yakla\u015f\u0131rken bankalar da promosyon \u00fccreti i\u00e7in yar\u0131\u015fa girdi. Promosyon \u00f6demeleri 1.250 liraya kadar \u00e7\u0131kt\u0131.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar aras\u0131nda 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak ba\u015flat\u0131lan emeklilere banka promosyonu uygulamas\u0131nda \u00fc\u00e7 y\u0131l geride kald\u0131.,Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimar\u0131n\u0131n kendileri oldu\u011funu ifade eden T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi yetkilileri, promosyon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde masada olmak istiyor. ,EMEKL\u0130 PROMOSYON \u00dcCRETLER\u0130 NE KADAR OLDU?,F\u0130BABANKA: Maa\u015fa g\u00f6re 330, 415, 500 lira promosyon \u00f6demesi yap\u0131yor.,ING: 450 liraya varan \u00f6demeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimat\u0131 vererek 250 lira, bir emekli arkada\u015f\u0131n\u0131 ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.,Emekli promosyon \u00f6demeleri 2020 belirlenmeye devam ediyor. Yeni \u00fccretler ise SGK, SSK ve Ba\u011fkur'lu emekliler taraf\u0131ndan merak ediliyor.,13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu ile T\u00fcrkiye Bankalar Birli\u011fi aras\u0131nda \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay yap\u0131lacak. Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar aras\u0131nda 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak ba\u015flat\u0131lan emeklilere banka promosyonu uygulamas\u0131nda \u00fc\u00e7 y\u0131l geride kald\u0131. ,\u00dc\u00e7 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na, bin lira ayl\u0131k alanlara 300, bin ile 2 bin lira aras\u0131nda ayl\u0131k alanlara 375, 2 bin lira \u00fczeri ayl\u0131k alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda bir\u00e7ok emeklinin s\u00f6zle\u015fme s\u00fcresi sona eriyor.,Emekli maa\u015flar\u0131n\u0131 bankalardan alan vatanda\u015flar i\u00e7in uygulamaya sokulan promosyon; maa\u015flar\u0131n\u0131 anla\u015ft\u0131klar\u0131 bankadan \u00fc\u00e7 y\u0131l almak \u015fart\u0131yla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen \u00f6demeye denmektedir.,AKBANK: 450 liraya varan \u00f6deme yap\u0131yor. T\u00fcm ATM'lerden \u00fccretsiz para \u00e7ekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere \u00f6zel faiz oran\u0131 gibi imkanlar sunuyor.,DEN\u0130ZBANK: 450 liraya varan \u00f6deme yap\u0131yor. Emekli maa\u015f\u0131 m\u00fc\u015fterisi kazand\u0131ranlara da 100 lira veriyor. Al\u0131\u015fveri\u015f ve faturalarda indirim, \u00f6zel faizli kredi gibi uygulamalar\u0131 var.,\u0130\u015e BANKASI: 450 liraya varan \u00f6deme yap\u0131yor. Kredi kart\u0131 \u00fccreti alm\u0131yor, \u00f6zel faiz, \u00fccretsiz havale ve EFT imkanlar\u0131 sa\u011fl\u0131yor.,HALKBANK: 1.000 TL alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL aras\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 alanlara 375 TL, 2.000 TL \u00fczerinde emekli maa\u015f\u0131 alanlara ise 450 TL tutar\u0131nda promosyon \u00f6demesi yap\u0131l\u0131yor.,TEB: 2020 y\u0131l\u0131nda en az 850 TL emekli maa\u015f promosyon \u00f6demesi yapan TEB, en y\u00fcksek 1.000 TL promosyon \u00f6demesine ek 100 TL \u00f6deme yaparak toplam promosyon \u00f6demesini 1.100 TL'ye \u00e7\u0131kar\u0131yor.,QNB F\u0130NANSBANK: QNB Finansbank, emekli maa\u015f\u0131n\u0131 \u00fc\u00e7 y\u0131l boyunca kendisinden alma s\u00f6z\u00fc veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma f\u0131rsat\u0131 sunuyor. ,Bu iki kampanya sayesinde bir emekli m\u00fc\u015fteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma f\u0131rsat\u0131 yakalayabilecek. QNB Finansbank m\u00fc\u015fterisi emekliler, T\u00fcrkiye'deki t\u00fcm QNB Finansbank \u015fubelerinde \u00f6ncelikli hizmet alabilmelerinin yan\u0131 s\u0131ra yurt i\u00e7i t\u00fcm banka ve ATM'lerden ayda iki defa \u00fccretsiz para \u00e7ekme hakk\u0131na da sahip olacaklar. ,Buna ek olarak, bireysel internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 kullan\u0131larak yap\u0131lacak i\u015flemlerden EFT ve havale i\u015flemleri de \u00fccretsiz olacak.,Ayr\u0131ca CardFinans Emekli kredi kart\u0131na sahip olan emekliler, ilk y\u0131l y\u0131ll\u0131k \u00fcyelik \u00fccreti \u00f6demeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'lar\u0131ndan yapacaklar\u0131 50 TL ve \u00fczeri al\u0131\u015fveri\u015flerde y\u00fczde 5 oran\u0131nda, ayl\u0131k 15 TL indirim ayr\u0131cal\u0131\u011f\u0131ndan da faydalanabilecek.,.,Emekliler, maa\u015flar\u0131 yatmadan 2 g\u00fcn \u00f6nce hesaptan para \u00e7ekebiliyor.,Promosyon i\u00e7in bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni s\u00f6zle\u015fmede rakamlar\u0131n ekonomik ko\u015fullar dikkate al\u0131narak, art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ediyor.,Bankadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131