Emeklilikte 3 maaş imkanı

Bu sadece emekliye de\u011fil, dul ve yetimlere de sa\u011flan\u0131yor. Dul kavram\u0131 kad\u0131nlar i\u00e7in kullan\u0131lsa da bu kapsama erkekler de giriyor. \u00c7o\u011fu emekli, ald\u0131\u011f\u0131 maa\u015f\u0131n kesilebilece\u011fi endi\u015fesiyle veya bilmedi\u011fi i\u00e7in ikinci hatta \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc maa\u015f hakk\u0131n\u0131 aram\u0131yor.\r\n, \r\nEmekli hangi sigorta kurumuna (SSK, Ba\u011fkur, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131) tabi olursa olsun, vefat eden e\u015finden dul ayl\u0131\u011f\u0131 yani ikinci bir maa\u015f al\u0131yor. \u00d6rne\u011fin; kad\u0131n SSK emeklisi, e\u015fi vefat etmi\u015f Ba\u011fkur emeklisi ise dul ayl\u0131\u011f\u0131 al\u0131yor. Vefat eden e\u015f SSK veya Ba\u011fkurlu ise dul emekli e\u015f, maa\u015f\u0131n y\u00fczde 50\u2019sini, e\u015f Emekli Sand\u0131\u011f\u0131\u2019na tabi (memur) ise maa\u015f\u0131n y\u00fczde 75\u2019ini al\u0131yor., \r\nBaz\u0131 durumda emekli kad\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 farkl\u0131 emekli maa\u015f\u0131 alma hakk\u0131 do\u011fuyor. Peki nas\u0131l oluyor? Kendi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndan dolay\u0131 SSK emeklisi olarak maa\u015f al\u0131rken, vefat eden Ba\u011fkur emeklisi kocas\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra dul ayl\u0131\u011f\u0131 alan kad\u0131n, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131\u2019ndan emekli olmu\u015f babas\u0131n\u0131n vefat\u0131ndan sonra yetim ayl\u0131\u011f\u0131 da alabiliyor. Yani \u00fc\u00e7 maa\u015fa da hak kazan\u0131yor., \r\n\u0130kinci maa\u015f i\u00e7in SSK ve Ba\u011fkurlular \u015fansl\u0131 gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Ancak yasal olarak bir\u00e7ok ki\u015fiye, dul ve yetime sa\u011flanan bu haktan memur emeklileri mahrum. Kendilerini \u00fcvey evlat gibi hissettiklerini belirten memur emeklileri devlet b\u00fcy\u00fcklerinden bu konuda bir \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ediyor.\r\n \r\n,Dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alabilmek i\u00e7in resmi talepte bulunulmas\u0131 \u015fart. Bunun i\u00e7in \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 talep belgesi il ve il\u00e7elerde bulunan sigorta m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine teslim edilmeli.\r\n \r\nDul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6demeleri sigortal\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm tarihini izleyen ilk ayba\u015f\u0131nda yap\u0131lmaya ba\u015flar., \r\nE\u015fini kaybeden bir ki\u015finin dul ayl\u0131\u011f\u0131 alabilmesi, ba\u015fka bir evlilik yapana ya da \u00f6lene kadar devam eder.\r\n \r\nBaba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 ya\u015f\u0131na kadar kesintisiz, \u00f6\u011frencili\u011fi devam ederse 25 ya\u015f\u0131na kadar kesintisiz yetim ayl\u0131\u011f\u0131 almaya hak kazan\u0131r.,E\u011fer erkek \u00e7ocu\u011funun \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na engel olacak bir malul durumu mevcut ise o zaman ya\u015f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n \u00f6m\u00fcr boyu yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alabilir.\r\n \r\n,Evlenirse ya da bir i\u015fe girerse ayl\u0131k kesilir. Bo\u015fand\u0131\u011f\u0131nda ya da i\u015ften ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ayl\u0131k yeniden kendisine ba\u011flan\u0131r.\r\n \r\n,Baba veya annesini kaybeden bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu, evlenene kadar ve sigortal\u0131 bir i\u015fe girene kadar ya\u015f\u0131 ne olursa olsun \u00f6m\u00fcr boyu yetim ayl\u0131\u011f\u0131 al\u0131r.,Hi\u00e7bir geliri, mal varl\u0131\u011f\u0131 bulunmayan ve sigortal\u0131n\u0131n \u00f6lmeden \u00f6nce bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu 65 ya\u015f \u00fczeri anne ve babas\u0131, \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda maa\u015fa ba\u011flanabilir. (Posta)