Emekliye 6250 TL'ye varan ödeme, 3 gün içinde hesabınızda! Bankalar sıraya girdi, 3 yılda bir kapınızı çalacak fırsat...

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltildi, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41,69 zam uygulandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam ise yüzde 42,35 oldu. Emekli maaşlarının artması ile birlikte bankalar da harekete geçti. Emekliler için yeni seçenekler sunan bankalar, 5 bin lirayı aşan promosyon ve ek fırsatlarla emeklileri kendisine çekmeye çalışıyor.