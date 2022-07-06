Emekliye bayram müjdesi! Ödemeler başladı

22-26 Temmuz tarihlerinde maa\u015f alanlara ise ikramiyeleri bug\u00fcn \u00f6dendi.,4\/B'li Ba\u011f-Kur emeklileri i\u00e7in ise ikramiye \u00f6demeleri yar\u0131n yap\u0131lacak. \u00d6demeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek.,Daha \u00f6nce 1100 lira olarak \u00f6denen ikramiye bu bayramda da ayn\u0131 miktarda hesaplara yat\u0131r\u0131lacak.,Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya devam ediyor. Maa\u015f tarihleri 17-21 Temmuz aras\u0131nda olan 4\/A'l\u0131 i\u015f\u00e7i emeklileri i\u00e7in ikramiye \u00f6demeleri d\u00fcn ba\u015flad\u0131. ,\u0130\u015fte Kurban Bayram\u0131 ikramiye \u00f6deme g\u00fcnleri...,Kurban Bayram\u0131'na say\u0131l\u0131 g\u00fcn kald\u0131, emekli ikramiyeleri ne zaman \u00f6denecek sorusunun cevab\u0131 merak ediliyor. Emeklileri sevindiren \u00f6demeler ba\u015flad\u0131, i\u015fte g\u00fcn g\u00fcn \u00f6deme listesi...,Maa\u015f tarihi 2-5 Temmuz aras\u0131 olan 4\/C'li memur emeklilerinin de ikramiye \u00f6demeleri bug\u00fcn tamamland\u0131.