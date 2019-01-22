Emekliye çifte zam müjdesi

\r\nMilyonlarca emekliye yeni maa\u015flar\u0131 \u00f6deniyor. Emekliler hem maa\u015flar\u0131n\u0131 hem ek \u00f6demelerini zaml\u0131 al\u0131yor. 104 ile 518 lira aras\u0131ndaki gelir art\u0131\u015f\u0131 hesaplarda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Emekliler zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 birbiri ard\u0131na al\u0131yor. \u0130lk olarak SSK emeklileri zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 ceplerine koyuyor. Bu hafta t\u00fcm SSK emeklileri zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f olacak. Ba\u011f-Kur emeklilerine de yeni maa\u015flar\u0131 25-28 Ocak'ta yat\u0131r\u0131lacak.,Emekliler hem y\u00fczde 10.19 art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f net maa\u015flar\u0131n\u0131 hem de bu yeni ayl\u0131ktan hesaplanan y\u00fczde 4-5 oran\u0131ndaki ek \u00f6demeyi hesab\u0131nda g\u00f6recek. Gelirlerde 104,08 ile 518,46 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fanacak.,En d\u00fc\u015f\u00fck SSK emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 972,76 lirayd\u0131. Bu emeklinin eline y\u00fczde 5 oran\u0131nda yani 48,64 lira ek \u00f6demeyle birlikte bin 21 lira 40 kuru\u015f ge\u00e7iyordu.,Ocak zamm\u0131yla net maa\u015f bin 71 lira 88 kuru\u015fa, ek \u00f6deme de 53,60 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Emeklinin eline art\u0131k bin 125 lira 48 kuru\u015f ge\u00e7ecek. En y\u00fcksek SSK emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 da 4 bin 892 lira 19 kuru\u015ftu.,Bu emeklinin eline y\u00fczde 4 oran\u0131nda yani 195,68 lira ek \u00f6demeyle birlikte 5 bin 87 lira 87 kuru\u015f ge\u00e7iyordu. Emeklinin net maa\u015f\u0131 5 bin 390 lira 70 kuru\u015fa, ek \u00f6deme de 215,63 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Emeklinin hesab\u0131na 5 bin 606 lira 33 kuru\u015f yat\u0131r\u0131lacak.,Bu hafta memur emeklilerine de zam farklar\u0131 yat\u0131r\u0131l\u0131yor. Maa\u015flar\u0131n\u0131 ay ba\u015f\u0131nda alan memur emeklileri, y\u00fczde 10.73 zamla olu\u015fan fark\u0131, 25 Ocak'ta hesab\u0131nda g\u00f6recek. (Kaynak: Posta)