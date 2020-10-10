Emekliye güzel haber! 441 lira ek ödeme

Milyonlarca emekli i\u00e7in g\u00fczel haber geldi. Emekliler g\u00f6zlerini o toplant\u0131ya \u00e7evirdi,Ocak'ta memurlar\u0131n hem maa\u015flar\u0131 hem de aile yard\u0131mlar\u0131 artacak. Her ay verilen aile yard\u0131m\u0131 \u00f6demeleri, maa\u015flar gibi en az y\u00fczde 3 zamlanacak. E\u015f yard\u0131m\u0131 351,09 liradan 361,62 liraya, \u00e7ocuk yard\u0131m\u0131 da 0-6 ya\u015f aras\u0131 i\u00e7in 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 38,62 liradan 39,77 liraya y\u00fckselecek.\r\n,E\u015fi \u00e7al\u0131\u015fmayan, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc 2 \u00e7ocu\u011fu olan memur, ayl\u0131k 428 lira yerine 441 lira aile yard\u0131m\u0131 almaya ba\u015flayacak. Ocak'ta enflasyon fark\u0131 olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar art\u0131\u015f\u0131 merakla beklerken, emekliler de bu \u00f6demeden yararlanmak istiyor.\r\n,Emekliler, memur konfederasyonlar\u0131 taraf\u0131ndan toplu s\u00f6zle\u015fmeye ta\u015f\u0131nan bu talebin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay yap\u0131lmas\u0131 planlanan Kamu Personeli Dan\u0131\u015fma Kurulu (KPDK) toplant\u0131s\u0131nda karara ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekliyor. Aile yard\u0131m\u0131, hem memur hem SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri i\u00e7in talep ediliyor. (Takvim)\r\n,.