Emekliye ikramiyede son 10 gün!

1000 liral\u0131k bayram ikramiyesinin bu y\u0131lki ikinci \u00f6demesi i\u00e7in say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131. Net tarihi Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) a\u00e7\u0131klayacak. Ama ikramiyelerin 5-9 A\u011fustos tarihleri aras\u0131ndaki bir g\u00fcnde hesaplara yatmas\u0131 y\u00fcksek olas\u0131l\u0131k\r\n,Kurban Bayram\u0131 11-14 A\u011fustos\u2019ta. Arife g\u00fcn\u00fc 10 A\u011fustos Cumartesi g\u00fcn\u00fcne denk geliyor. \u0130kramiyenin de bu tarihten \u00f6nceki hafta, yani 5-9 A\u011fustos\u2019ta \u00f6denmesi muhtemel. Ramazan Bayram\u0131\u2019nda arife g\u00fcn\u00fcne 1 g\u00fcn kala \u00f6deme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Buradan yola \u00e7\u0131karak 9 A\u011fustos Cuma g\u00fcn\u00fc 12.5 milyon emeklinin ikrameyelerinin hesaba yatma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek. Bir ihtimal de \u00f6demenin emeklinin bir k\u0131sm\u0131na 8 A\u011fustos, kalan\u0131na ise 9 A\u011fustos\u2019ta olmak \u00fczere iki g\u00fcnde yap\u0131lmas\u0131.\r\n\r\n,Birden fazla dosyadan gelir ve\/veya ayl\u0131k alan emekli ve hak sahiplerine en fazla \u00f6demeye imkan veren dosya \u00fczerinden \u00f6deme yap\u0131lacak. \u00d6rne\u011fin; emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ile birlikte vefat eden e\u015finden dolay\u0131 \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 da alan bir emekliye, hisse olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kendi maa\u015f\u0131 \u00fczerinden 1000 lira ikramiye verilecek.\r\n\r\n,\u0130\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sigortas\u0131ndan s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri alanlara, gelir ba\u011flanmas\u0131na esas olan s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik derecesi oran\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6denecek. \u00d6rne\u011fin; meslekte kazanma g\u00fcc\u00fc kay\u0131p oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 25 olmas\u0131 nedeniyle s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri alanlara, 1000 liran\u0131n y\u00fczde 25\u2019i yani 250 lira ikramiye \u00f6denir.\r\n\r\n,Emekli ayl\u0131klar\u0131, nafaka ve SGK borcu d\u0131\u015f\u0131nda haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi i\u00e7in de ayn\u0131 durum ge\u00e7erli olacak. Emeklilere y\u0131lda iki kez 1000 lira bayram ikramiyesi verilmesine ili\u015fkin kanunda, \u201cBu madde kapsam\u0131nda yap\u0131lan \u00f6demelerden kesinti yap\u0131lamaz ve bu \u00f6demeler haczedilemez\u201d h\u00fckm\u00fc yer al\u0131yor.\r\n\r\n,H\u00fck\u00fcmet, 30 Nisan 2018\u2019de emeklilere, vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine her y\u0131l iki dini bayram \u00f6ncesi 1000\u2019er lira ikramiye verilmesini kararla\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Bu y\u0131l\u0131n ilk ikramiyesi 31 May\u0131s\u2019ta Ramazan Bayram\u0131\u2019nda hesaplara yatm\u0131\u015ft\u0131. Kurban Bayram\u0131\u2019na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131. \u015eimdi s\u0131ra ikinci ikramiyelerde.\r\n\r\n,\u00d6demelerin yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tarihe kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar da Kurban Bayram\u0131 ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek t\u00fcm bayram ikramiyelerini alabilecek. Hen\u00fcz ayl\u0131k almaya ba\u015flamayan fakat SGK\u2019ya dilek\u00e7esini 9 A\u011fustos itibar\u0131yla vermi\u015f olanlar da ikramiye alabilecek.\r\n\r\n,Vefat eden sigortal\u0131lardan dolay\u0131 ayl\u0131k almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi \u00f6demesi hak sahiplerinin hisseleri oran\u0131nda yap\u0131l\u0131yor. \u00d6rne\u011fin; e\u015finin vefat etmesi nedeniyle y\u00fczde 50 hisse oran\u0131 ile e\u015fe, y\u00fczde 25 hisse oran\u0131 ile yetim \u00e7ocu\u011fa maa\u015f \u00f6deniyorsa; 1000 TL tutar\u0131ndaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oran\u0131 esas al\u0131narak \u00f6denece\u011finden, e\u015fe 500 TL, yetim \u00e7ocu\u011fa ise 250 TL tutar\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6demesi yap\u0131l\u0131yor. Di\u011fer yandan herhangi bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131, kendi sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131 nedeniyle gelir veya ayl\u0131k almad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in e\u015finin ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde 75\u2019ini almakta olan dul e\u015fe ise 750 lira ikramiye verilecek.\r\n\r\n