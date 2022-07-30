Emirhan İlkhan skandalı! Beşiktaş geleceğini 4.5 milyon euroya sattı, taraftar tepkili

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu. Genç yetenek pazartesi sağlık kontrollerinden geçip salı günü de İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak. Kimsenin beklemediği bu transfer hareketi Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olan Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki "4.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi gündeme bomba gibi düştü.