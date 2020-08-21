Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Son 10 g\u00fcn! Milyonlar\u0131 kaps\u0131yor... Emlak sekt\u00f6r\u00fcne y\u00f6nelik d\u00fczenleme y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giriyor.,Emlak sekt\u00f6r\u00fcne y\u00f6nelik d\u00fczenleme uyar\u0131nca 1 Eyl\u00fcl'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan i\u015fletmeler ruhsat alamayacak ve bu ki\u015filer emlak\u00e7\u0131l\u0131k yapamayacak.,5 Haziran 2018'de yay\u0131mlanan Ta\u015f\u0131nmaz Ticareti Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelik ile emlak sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6steren i\u015fletmelerin ta\u015f\u0131mas\u0131 gereken \u015fartlar belirlenmi\u015f ve yetki belgesi \u015fart\u0131 getirilmi\u015fti.,Emlak i\u015fletmelerinin ta\u015f\u0131nmaz ticaretiyle i\u015ftigal edebilmesi i\u00e7in yetki belgesi almas\u0131 h\u00fckm\u00fc getirilmi\u015f ve s\u00f6z konusu uygulaman\u0131n hayata ge\u00e7mesi i\u00e7in belirlenen tarih son olarak 31 A\u011fustos 2020'ye kadar uzat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBu kapsamda uygulaman\u0131n hayata ge\u00e7mesi i\u00e7in 10 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre kald\u0131. Buna g\u00f6re, 1 Eyl\u00fcl'den itibaren, i\u015fletmenin yetki belgesine sahip olup olmad\u0131\u011f\u0131 i\u015f yeri a\u00e7ma ve \u00e7al\u0131\u015fma ruhsat\u0131 verilmeden \u00f6nce yetkili idareler taraf\u0131ndan kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan i\u015fletmelere ruhsat verilmeyecek.,Yetki belgesi i\u00e7in gereken belgelerle birlikte internet \u00fczerinden Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u015fvuran ve kriterleri kar\u015f\u0131layan i\u015fletmeler, belgeleri ald\u0131. Ge\u00e7erlilik s\u00fcresi 5 y\u0131l olan yetki belgesinin, i\u015fletmenin herkes taraf\u0131ndan kolayl\u0131kla g\u00f6r\u00fclebilen bir yerine as\u0131lmas\u0131 gerekiyor.,"Mesleki yeterlilik belgesi tek ba\u015f\u0131na yeterli olmayacak"\r\n\r\n\u0130stanbul Emlak\u00e7\u0131lar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Nizameddin A\u015fa, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n Ta\u015f\u0131nmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) \u00fczerinden yap\u0131lan ba\u015fvurular neticesinde Ta\u015f\u0131nmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBurada s\u00f6z konusu belgenin al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in baz\u0131 \u015fartlar gerekti\u011fini dile getiren A\u015fa, daha \u00f6nce bu alanda herhangi bir kurs almam\u0131\u015f emlak\u00e7\u0131lardan mesleki yeterlilik belgesi istendi\u011fini bildirdi.,"Ma\u011fduriyetin ve kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi hedefleniyor"\r\n\r\nNizameddin A\u015fa, uzun s\u00fcredir bu uygulaman\u0131n hayata ge\u00e7mesini beklediklerini kaydederek, "Bu uygulama, sekt\u00f6rde ma\u011fduriyetlerin ve kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesini hedefliyor. Uygulama sayesinde sekt\u00f6re kalite ve disiplin gelecek. Bakanl\u0131\u011f\u0131n belirledi\u011fi kriterleri kar\u015f\u0131layabilenler bu i\u015fi yapaca\u011f\u0131 i\u00e7in takibi kolay olacak. Yetki belgesi olmayanlar emlak\u00e7\u0131l\u0131k yapamayacak." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nKay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 emlak\u00e7\u0131l\u0131k yapanlar\u0131n \u00f6nlenmesi sayesinde vergi gelirlerinin de artaca\u011f\u0131n\u0131 dile getiren A\u015fa, \u015fu bilgileri verdi:\r\n,"\u0130nternetteki sahte ilanlar kald\u0131r\u0131lacak, belgesiz i\u015fletmeler ilan veremeyecek"\r\n\r\n\u0130stanbul Emlak\u00e7\u0131lar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 A\u015fa, uygulaman\u0131n, bug\u00fcne kadar ma\u011fduriyetlere kap\u0131 aralayan sahte ilanlar\u0131 da g\u00fcndeme ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nA\u015fa, bug\u00fcne kadar kendilerinin de en \u00e7ok \u015fikayet\u00e7i olduklar\u0131 sahte ilanlar konusunda ad\u0131m at\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu belirterek, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:,"Uygulaman\u0131n amac\u0131na ula\u015fmas\u0131 i\u00e7in etkin denetim \u015fart"\r\n\r\nT\u00fcketici Dernekleri Federasyonu (T\u00dcDEF) Genel Ba\u015fkan\u0131 Aziz Ko\u00e7al, d\u00fczenlemenin kendisine emlak\u00e7\u0131 s\u00fcs\u00fc vererek t\u00fcketiciyi doland\u0131ranlar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mesi i\u00e7in aktif denetimin \u015fart oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nDoland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n bug\u00fcne kadar her ge\u00e7en g\u00fcn farkl\u0131 bir y\u00f6ntem bulabildi\u011fini, belgenin de sahtesini \u00e7\u0131kartabileceklerini dile getiren Ko\u00e7al, burada etkin denetimin yan\u0131 s\u0131ra t\u00fcketiciye de b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vurgulad\u0131.\r\n\r\nKo\u00e7al, "T\u00fcketici \u00f6zellikle sosyal medyadaki ve internetteki ilanlara dikkat etmeli. Ofisi olan emlak\u00e7\u0131larla \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131. \u00d6zellikle kiralamay\u0131 veya sat\u0131n almay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri gayrimenkul\u00fcn bulundu\u011fu b\u00f6lgedeki emlak\u00e7\u0131lar tercih edilmeli." diye konu\u015ftu. (AA),A\u015fa, "Baz\u0131 emlak\u00e7\u0131lar bu belgenin yeterli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor ancak mesleki yeterlilik belgesi emlak\u00e7\u0131l\u0131k yapmak i\u00e7in tek ba\u015f\u0131na