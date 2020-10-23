Emre Akbaba'nın son hali dikkat çekti

Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez aya\u011f\u0131 k\u0131r\u0131lan Emre Akbaba'n\u0131n bacaklar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 taraftarlar\u0131 \u00fczd\u00fc.,Omar Elabdellaoui, antrenman\u0131n tamam\u0131nda tak\u0131mla birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. D\u00fcn s\u0131rt a\u011fr\u0131lar\u0131 nedeniyle antrenman\u0131 yar\u0131da b\u0131rakan Sofiane Feghouli, bug\u00fcnk\u00fc antrenmanda yer almad\u0131. Sol \u00fcst arka adalesinde a\u011fr\u0131 hisseden Martin Linnes antrenmanda yer almad\u0131.,Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana \u0131s\u0131nma hareketleri ile ba\u015fland\u0131. Daha sonra Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim y\u00f6netiminde savunma ve h\u00fccum varyasyonlar\u0131 \u00fczerinde duruldu. Antrenman\u0131n devam eden b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde taktik oyunlar ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Antrenman, yenilenme ko\u015fusu ve so\u011fuma hareketlerinin ard\u0131ndan tamamland\u0131.,Galatasaray, Erzurumspor ma\u00e7\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u0130dmana Emre Akbaba'n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc damga vurdu.,Uzun s\u00fcren sakatl\u0131\u011f\u0131n\u0131 atlatarak ge\u00e7ti\u011fimiz hafta i\u00e7inde ilk kez tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan Emre Akbaba teknik direkt\u00f6r Fatih Terim taraf\u0131ndan Alanyaspor ma\u00e7\u0131nda sahaya 11'de \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar yap\u0131lan antrenman\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nCimbom'un payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflarda en dikkat \u00e7eken kare Emre Akbaba'n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kare oldu.