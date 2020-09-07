Emre Belözoğlu harekete geçti! İşte Muriç'in yerine düşünülen isim...

Fenerbah\u00e7e'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile s\u00f6zle\u015fme imzalayacak olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan rota Everton'\u0131n T\u00fcrk futbolcusu Cenk Tosun'a \u00e7evrildi. , \u0130ngiliz Prince Ruperts Tower'\u0131n haberine g\u00f6re sar\u0131-lacivertlilerde sportif direkt\u00f6r olmas\u0131 beklenen Emre Bel\u00f6zo\u011flu'nun bu transfer i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131\u011f\u0131 ve Everton Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Marcel Brands ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015ftu\u011fu iddia edildi., Everton Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamas\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi belirtildi.,29 ya\u015f\u0131ndaki santrfor, Premier Lig'de 49 ma\u00e7ta 10 gol, 3 asistlik performans g\u00f6sterdi. (\u0130HA),Muri\u00e7'in Lazio ile s\u00f6zle\u015fme imzalayacak olmas\u0131 nedeniyle harekete ge\u00e7en Bel\u00f6zo\u011flu, kritik bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi! \u0130\u015fte detaylar..,Fenerbah\u00e7e'nin Sportif Direkt\u00f6r\u00fc olmas\u0131 beklenen Emre Bel\u00f6zo\u011flu, \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re Cenk Tosun'un transferi i\u00e7in Everton'\u0131n Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Marcel Brands ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.