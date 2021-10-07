Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den

Aykut Kocaman'\u0131n istifas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ba\u015fak\u015fehir'in yeni teknik direkt\u00f6r\u00fc olan Emre Bel\u00f6zo\u011flu, transfer i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. ,Bel\u00f6zo\u011flu, sar\u0131 lacivertlilerin sportif direkt\u00f6r\u00fcyken tak\u0131ma kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fc kadrosuna katmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Fenerbah\u00e7e'de g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131lan Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f, sezon ba\u015f\u0131nda bir\u00e7ok teklif almas\u0131na ra\u011fmen hepsini reddetmi\u015f ve sar\u0131 lacivertlilerden ayr\u0131lmak istemedi\u011fini belirtmi\u015fti. Bunun \u00fczerine Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f ve ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 konuyla ilgili \u015fu ifadeleri kullanm\u0131\u015ft\u0131:,"ZORLUK \u00c7IKARTIRIZ"\r\n\r\n"Bir futbolcu var ki bizi \u00e7ok zorlad\u0131. Bonservisi i\u00e7in iyi bir teklif geldi, ocak ay\u0131na kadar gitmek istemedi. Bize zorluk \u00e7\u0131karana biz de zorluk \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z.",BONSERV\u0130S VERMEK \u0130STEM\u0130YOR\r\n\r\nEmre Bel\u00f6zo\u011flu, ili\u015fkilerini kullanarak Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fc bonservissiz olarak bitirmenin amac\u0131nda. Sinan'\u0131n 2 y\u0131l daha Fenerbah\u00e7e ile mukavelesi var.,Ak\u015fam'\u0131n haberine g\u00f6re; gen\u00e7 teknik adam, Fenerbah\u00e7e'de sportif direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revini \u00fcstlendi\u011fi d\u00f6nemde Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fc bedelsiz olarak Kanarya'ya kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.