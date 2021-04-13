Emre Belözoğlu'nun raporu ortaya çıktı! 'Fenerbahçe'de 8 ayrılık' iddiası

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan 8 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildiği iddia edildi. İşte o isimler...