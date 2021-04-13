Emre Belözoğlu'nun raporu ortaya çıktı! 'Fenerbahçe'de 8 ayrılık' iddiası

Harun Tekin,Papiss Cisse ,Mauricio Lemos,Kemal Ademi,Zanka,Michael Frey,Tisserand,Zajc,Fenerbah\u00e7e'ye geldi\u011fi g\u00fcnden bu yana beklentilerin uza\u011f\u0131nda kalan 8 futbolcu ile yollar\u0131n ayr\u0131lmas\u0131na karar verildi\u011fi iddia edildi. \u0130\u015fte o isimler...,Emre Bel\u00f6zo\u011flu y\u00f6netiminde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden sar\u0131-lacivertli ekipte gen\u00e7 teknik adam rapor haz\u0131rlarken, g\u00f6nderilecek isimleri de belirledi\u011fi iddia edildi.,Erol Bulut'la yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Fenerbah\u00e7e'de g\u00f6revi devralan Emre Bel\u00f6zo\u011flu, \u015fampiyonluk iddias\u0131n\u0131 taze tutarken sar\u0131-lacivertli y\u00f6netim, yeni sezonun transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u015fimdiden ba\u015flad\u0131 ve hangi futbolcularla yollar\u0131n ayr\u0131laca\u011f\u0131na karar verdi.,Mauricio Lemos ve Tisserand'\u0131n hayal k\u0131rkl\u0131\u011f\u0131na neden olmas\u0131 savunma b\u00f6lgesine yeni transferlerin yap\u0131laca\u011f\u0131na i\u015faret.,Takvim'in haberine g\u00f6re Fenerbah\u00e7e'de bileti kesilen isimler \u015f\u00f6yle...,Uzun y\u0131llard\u0131r savunma hatt\u0131na bir\u00e7ok isim transfer eden Fenerbah\u00e7e, ideal ikilisini bu sezon yakalad\u0131 ancak yine de o b\u00f6lge i\u00e7in transfer s\u00f6z konusu.