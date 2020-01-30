Emre Mor gözden çıkarıldı!

Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim taraf\u0131ndan verilen \u015fans\u0131 de\u011ferlendiremeyen Emre Mor'un tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Sezon ba\u015f\u0131ndan bu yana Fatih Terim\u2019in verdi\u011fi \u015fanslar\u0131 kullanam\u0131yor.\r\n,Emre Mor'un bonservisi \u0130spanyol kul\u00fcb\u00fc Celta Vigo\u2019da bulunuyor.,Gen\u00e7 futbolcu ile yollar\u0131n k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde ayr\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,Emre Mor, Galatasaray\u2019da tamamen g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n,.