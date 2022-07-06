Emre Mor ilk maçında sakatlandı, taraftarın yüreği ağzına geldi! Fenerbahçe hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Sezon hazırlıklarını Avusturya'daki 2. etap kampında sürdüren Fenerbahçe, buradaki 2. hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar karşılaştı. Sarı-Lacivertliler maçı 3-0 kazandı ama Osayi ve Emre Mor'un sakatlıkları tedirgin etti. Partizan'la oynanan hazırlık maçındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 63. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tamamlayamadı.