Emre Mor Süper Lig'e dönüyor

Nordsjaelland tak\u0131m\u0131nda y\u0131ld\u0131zla\u015fan ve Boussia Dortmund'a transfer olan ancak daha sonra gitti\u011fi kul\u00fcplerde diki\u015f tutturamayan Emre Mor, yeniden S\u00fcper Lig'e d\u00f6n\u00fcyor.,\u0130spanyol AS gazetesinin haberine g\u00f6re; Fatih Karag\u00fcmr\u00fck, Emre Mor'un transferi i\u00e7in \u0130spanyol ekibi Celta Vigo ile anla\u015fmaya vard\u0131. ,13 milyon Euro bonservis \u00f6denen Emre Mor'dan 'Celta tarihinin en k\u00f6t\u00fc transferi' olarak bahsedilen haberde, 24 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun maa\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 S\u00fcper Lig ekibinin \u00f6deyece\u011fi ifade edildi.,\u0130MZA \u0130\u00c7\u0130N T\u00dcRK\u0130YE'YE G\u0130TT\u0130\r\n\r\n24 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun kadro d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131ktan sonra Karag\u00fcmr\u00fck'e imza atmak i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye gitti\u011fi ve Celta y\u00f6netimi'nin Karag\u00fcmr\u00fck'ten gelen teklif sonras\u0131 rahat bir nefes ald\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,BE\u015e\u0130KTA\u015e VE TRABZONSPOR, EMRE MOR'U REDDETT\u0130\r\n\r\nHaberde son olarak Emre Mor'un Be\u015fikta\u015f ve Trabzonspor'a \u00f6nerildi\u011fi ancak bu teklifin reddedildi\u011finin alt\u0131 da \u00e7izildi.,Mor, ge\u00e7en sezon 12 ma\u00e7ta toplam 623 dakika forma giydi.