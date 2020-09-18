Emre'nin planı ortaya çıktı! G.saray...

Vedat Muri\u00e7 ve Mevl\u00fct Erdin\u00e7'i g\u00f6nderen Kanarya'da forvet takviyesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar h\u0131zland\u0131. ,Sar\u0131-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner Valencia'y\u0131 renklerine ba\u011flasa da teknik direkt\u00f6r Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor. ,Y\u00f6netim de 12 yeni isimle g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi kadrosunun kalitesini iki kaliteli golc\u00fcyle y\u00fckseltmek istiyor.\r\n\r\n,1 y\u0131l s\u00f6zle\u015fmesi kald\u0131\r\n\r\nMuri\u00e7'i 17.5 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Lazio'ya g\u00f6nderen ve nakit ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 sa\u011flayan Fenerbah\u00e7e g\u00f6z\u00fcn\u00fc y\u0131ld\u0131zlara \u00e7evirdi. Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta i\u00e7in sat\u0131n alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor. ,Valencia ile 1 y\u0131l s\u00f6zle\u015fmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun s\u00fcredir g\u00f6r\u00fc\u015fmeler devam ederken, Frankfurtlu Bas Dost'la da temaslar s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Galatasaray'\u0131n da g\u00fcndemindeydi\r\n\r\nSar\u0131-Lacivertliler'in son hedefi ise Stefano Okaka... Daha \u00f6nce Galatasaray'\u0131n da g\u00fcndemine gelen \u0130talyan forvet i\u00e7in giri\u015fimlerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Forvet transferi i\u00e7in bu 5 isim i\u00e7in pazarl\u0131klar yapan Fenerbah\u00e7e, 2 golc\u00fcy\u00fc kadrosuna katacak. Kanarya'n\u0131n hedefi bu 2 golc\u00fcy\u00fc de 27 Eyl\u00fcl'de oynanacak Galatasaray derbisine yeti\u015ftirmek.