En acı anı yaşadılar! Bir an olsun elini bırakmadı...

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde kaza yapan motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Bir arkada\u015f\u0131 \u00f6len s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn elini tutarak uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n,Kaza saat 07.00 s\u0131ralar\u0131nda \u0130stanbul TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtk\u00f6y gi\u015feler yak\u0131n\u0131nda meydana geldi. ,Arkada\u015flar\u0131 ile bulu\u015fup Sakarya'ya gitmek i\u00e7in motosikletiyle yola \u00e7\u0131kan \u015e\u00fckr\u00fc Do\u011fru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrol\u00fcn\u00fc kaybetti.\r\n\r\n,D\u00fc\u015ferek yakla\u015f\u0131k 34 metre s\u00fcr\u00fcklenen s\u00fcr\u00fcc\u00fc, bariyerlere \u00e7arparak durabildi. Kazay\u0131 g\u00f6ren di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, polise ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi., Polis ekipleri ba\u015fka bir kazan\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in dubalar koyarak g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131.\r\n\r\n,S\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn arkada\u015flar\u0131 olay yerinde sinir krizi ge\u00e7irdi. Bir arkada\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybeden s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn elini tutarak uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,Kaza nedeniyle bir \u015ferit trafi\u011fe kapan\u0131rken Ankara istikametinde trafik yo\u011funlu\u011fu ya\u015fand\u0131. ,Cenazenin ve motosikletin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan trafik normale d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n, \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.