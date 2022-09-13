DÜNYA SEYAHATİNE ÇIKTI

12 y\u0131ld\u0131r evli olan \u00e7ift, o\u011fullar\u0131n\u0131n da benzer semptomlar\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti ve 2009 y\u0131l\u0131nda ayn\u0131 genetik bozukluk te\u015fhisi o\u011fullar\u0131na da konuldu. ,B\u00f6ylece \u00e7ift, \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte d\u00fcnyay\u0131 dola\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Anne baba olmadan \u00f6nce de s\u0131k s\u0131k birlikte seyahat eden \u00e7ift, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 birbirinden farkl\u0131 destinasyonlara g\u00f6t\u00fcr\u00fcp onlara unutulmaz anlar ya\u015fatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,\u00c7ift gittikleri yerleri se\u00e7erken plana ba\u011fl\u0131 kalmad\u0131klar\u0131n\u0131 \u201cNereye gitti\u011fimizin bir \u00f6nemi yok, d\u00fcnyada harika yerler var. \u00c7ocuklar\u0131 neyin etkileyece\u011fini \u00e7ok kestiremiyoruz. Sokakta yavru k\u00f6pekleri g\u00f6rd\u00fcklerinde bile \u00e7ok mutlu oluyor\u201d s\u00f6zleriyle a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00c7ocuklar\u0131n annesi Edith \u201cOna bir kitapta fil g\u00f6stermeyece\u011fim, onu ger\u00e7ek bir fil g\u00f6rmeye g\u00f6t\u00fcrece\u011fim diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Ve onun g\u00f6rsel haf\u0131zas\u0131n\u0131 yapabilece\u011fim en iyi ve en g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle dolduraca\u011f\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n bir g\u00fcn k\u00f6r olaca\u011f\u0131 ger\u00e7e\u011fiyle y\u00fczle\u015fen Kanadal\u0131 \u00e7ift, hayatlar\u0131n\u0131 \u00e7ocuklar\u0131na adamaya karar verdi. K\u0131zlar\u0131 Mia\u2019n\u0131n uzman\u0131, \u00e7ocuklar\u0131 \u2018g\u00f6rsel an\u0131larla\u2019 me\u015fgul etmelerini \u00f6nerdi\u011finde ise \u00e7ift \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in yapabilece\u011fi en iyi \u015feyin d\u00fcnyay\u0131 gezmek oldu\u011funa karar verdi.,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n kendisinine \u201cK\u00f6r olmak nedir?\u201d diye sordu\u011funu belirten \u00e7ift, bu s\u00fcrecin zor oldu\u011funu ama uyum sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. ,D\u00fcnyada pek \u00e7ok \u00fclkeyi listesine alan \u00e7ift, T\u00fcrkiye'yi de ziyaret etti. \u00d6l\u00fcdeniz ve Kapadokya'ya gelen \u00e7iftin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 anne Edith Lemay yay\u0131nland\u0131.,Kanadal\u0131 \u00e7ift Edith Lemay ve Sebastien Pelletier, g\u00f6rme yetilerini yak\u0131nda kaybedecek olan d\u00f6rt \u00e7ocu\u011fuyla d\u00fcnya seyahatine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Konulan te\u015fhis sonras\u0131 zamanlar\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten baba Pelletier, asl\u0131nda finans alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u201cEvde yap\u0131labilecek harika \u015feyler var ama seyahat etmekten daha iyi bir \u015fey yok\u201d diyerek farkl\u0131 k\u00fclt\u00fcrleri ve insanlar\u0131 tan\u0131man\u0131n \u00f6nemine vurguda bulundu. D\u00fcnya seyahat i\u00e7in birikim yapmaya ba\u015flayan \u00e7ifte Pelletier\u2019in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015firketten de destek geldi.,Lemay, \u201cGer\u00e7ekten yapabilece\u011finiz hi\u00e7bir \u015fey yok\u201d diyerek \u015fu anda retinitis pigmentosa\u2019n\u0131n ilerlemesini yava\u015f. Ancak \u00e7ift, hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tam olarak h\u0131z\u0131n\u0131 bilmese de \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n orta ya\u015flar\u0131na geldi\u011finde tamamen k\u00f6r olaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyor. Yava\u015flatacak bir tedavi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131,\u00dc\u00e7 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar\u0131 Mia\u2019n\u0131n g\u00f6rme problemi ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden \u00e7ift, birka\u00e7 y\u0131l sonra k\u0131zlar\u0131n\u0131 bir uzmana g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Mia'ya zamanla g\u00f6rme kayb\u0131na veya azalmas\u0131na neden olan nadir bir genetik durum olan retinitis pigmentosa te\u015fhisi konuldu.\r\n