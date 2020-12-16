EN ARIZA 11

Ünlü yayın organı France Football dünya genelinden 140 gazetecinin oylarıyla tüm zamanların en iyi üç ilk 11 kadrosunu seçti. Belirlenen isimler arasında bazı futbolcuların yer almaması birçok futbolseveri üzdü. Çünkü bu kadrolara giremeyen bazı isimlerin gelmiş geçmiş en iyilerin arasında yer almayı hak ettiğine inanılıyor. Yeteneklerine rağmen çılgınlıkları, agresif yapıları, dengesiz kişilikleri sebebiyle en iyi karmalarında yer almayan ve 'arıza' olarak görülen oyunculardan söz ediyoruz. Bu aykırı isimler arasında en iyi olanlardan sizin için ilk 11 oluşturduk.