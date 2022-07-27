En başarılı performans gösteren ilk 10 bayrak devleti açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

,Al bayra\u011f\u0131m\u0131z liman devletlerinin yabanc\u0131 bayrakl\u0131 gemilere y\u00f6nelik kontrolleri, imzalad\u0131klar\u0131 liman devleti kontrol\u00fc mutabakat muht\u0131ralar\u0131 (MoU) kapsam\u0131nda en ba\u015far\u0131l\u0131 performans g\u00f6steren ilk 10 bayrak listesine girdi.,Ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayra\u011f\u0131m\u0131z yine ba\u015far\u0131s\u0131yla dikkat \u00e7ekti. ,Bu kapsamda d\u00fcnya genelinde Birle\u015fik Devletler Sahil G\u00fcvenli\u011fi ile 10 liman devleti kontrol\u00fc (PSC) rejimi bulunuyor.,Ge\u00e7en y\u0131l sadece tek gemi tutulurken 100'\u00fc bulan tutulma say\u0131lar\u0131ndan bu seviyeye gelinmesinde en \u00f6nemli etkenlerden biri de gemi donatanlar\u0131n\u0131n i\u015fletmecilikte g\u00f6sterdi\u011fi performans ve denizcilerin \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 oldu.,Ge\u00e7en y\u0131l yakla\u015f\u0131k 1750 \u00f6n s\u00f6rvey ger\u00e7ekle\u015ftirilerek T\u00fcrk bayrakl\u0131 gemilerin ba\u015fta Paris MoU olmak \u00fczere liman devleti kontrollerine haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmas\u0131 sa\u011fland\u0131,Paris MoU da beyaz listede bulunmak, \u00fclke bayraklar\u0131 i\u00e7in prestij ve y\u00fcksek standart g\u00f6stergesi olman\u0131n yan\u0131nda bayra\u011f\u0131 ta\u015f\u0131yan gemiler i\u00e7in de daha d\u00fc\u015f\u00fck maliyetli sigorta, y\u00fck piyasas\u0131nda daha kolay ve uzun vadeli i\u015f bulabilme, Avrupa limanlar\u0131yla yap\u0131lan deniz ticaretinde kolayl\u0131k anlam\u0131na da geliyor.,Paris MoU kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen liman devleti denetimleri neticesinde, 2002'de kara listede bulunan T\u00fcrk bayra\u011f\u0131, bakanl\u0131k\u00e7a y\u00fcr\u00fct\u00fclen yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fmalar sayesinde 2006'da gri Listeye, 2008'de ise beyaz listeye y\u00fckseldi ve mevcut durumda beyaz listedeki yerini g\u00fc\u00e7lendirerek korumaya devam ediyor.,Paris MoU, bunlar aras\u0131nda en \u00e7ok dikkate al\u0131nan, prestijli muht\u0131ra olarak kabul ediliyor. ,T\u00fcrk bayrakl\u0131 gemilerin Paris MoU'daki denetim periyotlar\u0131 ve bu denetimler sonucu tespit edilen eksiklikleri g\u00f6zetilerek liman ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile gerekli koordinasyon sa\u011flan\u0131p gemilere y\u00f6nelik bayrak devleti denetimleri (\u00f6n s\u00f6rvey) g\u00f6revli uzmanlarca yap\u0131l\u0131yor.,T\u00fcrkiye her alanda g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e ba\u015far\u0131lar\u0131na ba\u015far\u0131 eklemeye devam ediyor.,T\u00fcrkiye'nin deniz ticaretinin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn Avrupa limanlar\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda beyaz listede olman\u0131n \u00f6nemi daha da art\u0131yor.\r\n\r\n,u \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonucunda T\u00fcrk bayra\u011f\u0131, Paris MoU taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan listede, en ba\u015far\u0131l\u0131 performans g\u00f6steren ilk 10 bayrak devleti aras\u0131na girerek 8. s\u0131rada kendisine yer buldu.,Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, liman devletlerinin yabanc\u0131 bayrakl\u0131 gemilere y\u00f6nelik kontrolleri, imzalad\u0131klar\u0131 liman devleti kontrol\u00fc mutabakat muht\u0131ralar\u0131 (MoU) kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.