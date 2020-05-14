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Türkiye Gazetesi

En düşük vaka sayısı olan il oldu, belediye başkanı açıklama yaptı

En düşük vaka sayısı olan il oldu, belediye başkanı açıklama yaptı

Başkan Seçer, Mersin’in kardeş şehri Tataristan Cumhuriyeti’nin Tuben-Kama (Nijnekamsk) Belediye Başkanı Aydar Metşin ile video konferans yoluyla bir araya gelerek, iki ülkede korona virüs sürecinde hayata geçirilen uygulamalar ve yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Böyle dönemlerde ülkelerin ve şehirlerin birbirlerine yardımcı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Seçer, kardeş şehir Tuben-Kama’ya yapabilecekleri her türlü hizmet ve yardım için hazır olduklarını söyledi.

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