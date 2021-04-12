En güçlü ordular belli oldu! Listede Türkiye de var

Global Firepower taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan, \u00fclkelerin askeri g\u00fc\u00e7lerinin derlendi\u011fi rapor yay\u0131nland\u0131. Rapor ile 2021'in en g\u00fc\u00e7l\u00fc ordular\u0131 belli oldu. Listede T\u00fcrkiye de yer ald\u0131.\r\n,2 milyonun \u00fczerinde askeri personele sahip olan Brezilya ordusunun envanterinde 439 tank bulunuyor. 676 u\u00e7a\u011fa ev sahipli\u011fi yapan Brezilya ordusunun deniz g\u00fcc\u00fc ise 112 par\u00e7al\u0131 donanmadan olu\u015fuyor.,275 bin askeri personele ev sahipli\u011fi yapan \u0130ngiltere ordusunun envanterinde 738 u\u00e7ak, 109 tank, 5 bin 500 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 ve 88 deniz arac\u0131 bulunuyor.,450 bin askerden olu\u015fan Fransa ordusu, binin \u00fczerinde u\u00e7a\u011fa ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. Fransa ordusunda 406 tank, 6 bin 420 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 bulunuyor. Frans\u0131z donanmas\u0131 180 par\u00e7adan olu\u015fuyor.,Kom\u015fu Kuzey Kore ile y\u0131llard\u0131r fiilen sava\u015f halinde olan G\u00fcney Kore'nin 7 milyona yak\u0131n askeri personeli bulunuyor. G\u00fcney Kore ordusu, 1581 u\u00e7a\u011fa, 2 bin 600 tanka, 14 bin 11 z\u0131rhl\u0131 araca ve 234 gemiye ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,\r\n319 bin askeri personele sahip olan Japonya ordusunun envanterinde 1480 u\u00e7ak, 1004 tank, 5 bin 500 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 ve 155 deniz arac\u0131 bulunuyor.,5 milyonun \u00fczerinde askeri personele sahip olan Hindistan ordusu, 2 bin 119 u\u00e7a\u011fa, 4 bin 730 tanka, 10 bin z\u0131rhl\u0131 araca sahip Donanmas\u0131 ise 285 par\u00e7adan olu\u015fuyor.,\u00c7in ordusunda 3 milyon 335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun u\u00e7ak say\u0131s\u0131 ise 3 bin 260 adet. Ordunun envanterinde 3 bin 205 tank, 35 bin z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 bulunuyor. Donanma taraf\u0131 ise 777 deniz arac\u0131na ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,3.5 milyonun \u00fczerinde askeri personele sahip olan Rus ordusunun envanterinde 4 bin 144 u\u00e7ak, 13 bin tank, 27 bin 100 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 bulunuyor. \u00dclkenin donanmas\u0131 ise 602 par\u00e7adan olu\u015fuyor.,2 milyon 245 bin askeri personeli bulunan ABD ordusunun 13 binin \u00fczerinde u\u00e7a\u011f\u0131 bulunuyor. ABD ordusun tank say\u0131s\u0131 6 bin 100, z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 say\u0131s\u0131 ise 40 bin adet. ABD Donanmas\u0131 490 par\u00e7adn olu\u015fuyor, bunlar\u0131n 11'ini u\u00e7ak gemileri olu\u015fturuyor.,Listeye 11'inci s\u0131radan giren T\u00fcrkiye'nin askeri personel say\u0131s\u0131 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipli\u011fi yapan TSK'n\u0131n envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 bulunuyor. T\u00fcrk donanmas\u0131 ise 149 par\u00e7adan olu\u015fuyor.,1.7 milyon askeri personeli olan Pakistan 2 bin 680 tanka sahip. 10 bine yak\u0131n z\u0131rhl\u0131 araca ev sahipli\u011fi yapan Pakistan ordusunda 1500'e yak\u0131n da u\u00e7ak bulunuyor.