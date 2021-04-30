En güçlü pasaportlar belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Japonya pasaportunun 193 \u00fclkeye vizesiz seyahat ile ilk s\u0131raya yerle\u015fti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, ikinci s\u0131rada Singapur (192), \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada Almanya ve G\u00fcney Kore\u2019nin (191), d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise \u0130talya, \u0130spanya, Finlandiya ve L\u00fcksemburg\u2019un (190) oldu\u011fu saptand\u0131., T\u00fcrkiye ise listenin 52\u2019inci s\u0131ras\u0131na yerle\u015firken vizesiz seyahat edebilece\u011fi \u00fclke say\u0131s\u0131n\u0131n 111 oldu\u011fu kaydedildi. ,Ara\u015ft\u0131rma pasaportlar\u0131n orijinal s\u0131ralamas\u0131ndan olu\u015furken, 199 farkl\u0131 pasaport ve 227 farkl\u0131 seyahat noktas\u0131n\u0131 kapsad\u0131. Listenin son s\u0131ras\u0131nda yer alan \u00fclkenin ise 26 \u00fclkeye vizesiz seyahat imkan\u0131 bulunan Afganistan\u2019\u0131n oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Vize almadan seyahat edilebilecek \u00fclke say\u0131s\u0131na g\u00f6re, d\u00fcnyan\u0131n en de\u011ferli pasaportlar\u0131 belli oldu. ,Medyada pasaportlar\r\nAjans Press, pasaportlar ile alakal\u0131 bas\u0131na yans\u0131yan haber adetlerini inceledi. Ajans Press\u2019in dijital bas\u0131n ar\u015fivinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re 2020 y\u0131l\u0131ndan bug\u00fcne kadar pasaportlar ile alakal\u0131 bas\u0131na 10 bin 728 haber yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. ,Pasaport haberleri i\u00e7erisinde y\u0131lsonunda pasaport \u00fccretlerine gelen zamlar b\u00fcy\u00fck oranda yer al\u0131rken, bunun yan\u0131 s\u0131ra \u201calt\u0131n pasaport\u201d haberleri T\u00fcrkiye'de olduk\u00e7a yer edindi. T\u00fcrkiye\u2019den art\u0131k Azerbaycan\u2019a seyahatlerin sadece kimlik kart\u0131 ile yap\u0131lmas\u0131 son zamanlar\u0131n en fazla konu\u015fulan ba\u015fl\u0131klar\u0131 aras\u0131nda yer ald\u0131.,Medya takip kurumu Ajans Press\u2019in, Henley Pasaport Endeksi 2021 verilerinden elde etti\u011fi bilgilere g\u00f6re, vize almadan seyahat edilebilecek \u00fclke say\u0131s\u0131na g\u00f6re d\u00fcnyadaki pasaportlar\u0131n s\u0131ralamas\u0131 \u015f\u00f6yle: