En kolay iş bulan 10 meslek belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'de en kolay iş bulan 10 meslek grubunu yüzdelerine göre açıkladı. İşte Türkiye'de en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek.