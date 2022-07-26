En kolay iş bulan 10 meslek belli oldu

Ara\u015ft\u0131rma sonucu T\u00fcrkiye'de en \u00e7ok aranan ve en kolay i\u015f bulanan meslekler belli oldu.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130nsan Kaynaklar\u0131 Ofisi Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'ndan al\u0131nan istihdam verileri analiz bilgileri ve Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumu'ndan al\u0131nan mezun bilgileri analiz edildi.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130nsan Kaynaklar\u0131 Ofisi, T\u00fcrkiye'de en kolay i\u015f bulan 10 meslek grubunu y\u00fczdelerine g\u00f6re a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'de en \u00e7ok aranan ve en kolay i\u015f bulan ilk 10 s\u0131ras\u0131ndaki meslek.\r\n,ECZACILIK\r\n\r\n\u0130kinci s\u0131rada ise eczac\u0131l\u0131k mezunlar\u0131 yer al\u0131yor. Mezuniyet sonras\u0131 i\u015f bulma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 67.9, mezun olmadan i\u015f bulma oran\u0131 ise y\u00fczde 3.3. Eczac\u0131l\u0131k bitirip kamuda i\u015f bulmak ise olduk\u00e7a zor.,F\u0130ZYOTERAP\u0130\r\n\r\nBu b\u00f6l\u00fcmden mezun olanlar\u0131n ilk alt\u0131 ayda i\u015f bulma oran\u0131 y\u00fczde 57.8. \u00d6\u011frencilikte ise y\u00fczde 5 dolay\u0131nda i\u015f bulma ihtimali bulunuyor.,HEM\u015e\u0130REL\u0130K\r\n\r\nMezunlar\u0131n ilk alt\u0131 ayda y\u00fczde 56.8 oranla i\u015f bulabildi\u011fini s\u00f6yleyebiliriz. Hem\u015firelikte kamuda i\u015f bulma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 50.,\u0130N\u015eAAT M\u00dcHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130\r\n\r\nYeni mezun bir m\u00fchendisin alt\u0131 ayda i\u015f bulma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 55.2, \u00f6\u011frencilikte i\u015f bulma oran\u0131 ise yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 8.6.,ODYOLOJ\u0130\r\n\r\n\u0130\u015fitme ve denge \u00fczerine uzmanla\u015f\u0131lan bu b\u00f6l\u00fcmde ilk alt\u0131 ayda i\u015f bulabilme oran\u0131 y\u00fczde 67.1.,\u00d6\u011eRETMENL\u0130K\r\n\r\n\u00d6\u011fretmenlik mesle\u011fi genel ba\u015fl\u0131k alt\u0131nda toplanm\u0131\u015f, b\u00f6l\u00fcm ayr\u0131m\u0131 yap\u0131lmam\u0131\u015f. Mezunlar\u0131n alt\u0131 ayda i\u015f bulma oran\u0131 y\u00fczde 55.6, bir y\u0131lda i\u015f bulma oran\u0131 ise y\u00fczde 11.4. Kamuda \u00e7al\u0131\u015fma oranlar\u0131 y\u00fczde 70 dolay\u0131nda.,P\u0130LOTAJ\r\n\r\nHavac\u0131l\u0131\u011f\u0131n geli\u015fmesiyle pilotluk aranan mesleklerden biri haline geldi. Y\u00fczde 56.5 oran\u0131yla pilotaj mezunlar\u0131 alt\u0131nc\u0131 s\u0131rada bulunuyor. \u00d6\u011frenciyken i\u015f bulanlar\u0131n oran\u0131 ise y\u00fczde 4.,PS\u0130KOLOJ\u0130K DANI\u015eMANLIK\r\n\r\nSon y\u0131llar\u0131n g\u00f6zde b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ilk alt\u0131 ayl\u0131k s\u00fcrede i\u015f bulabilme oran\u0131 ise y\u00fczde 55.9.,SA\u011eLIK H\u0130ZMETLER\u0130\r\n\r\nB\u00f6l\u00fcm mezunlar\u0131n\u0131n alt\u0131 ayl\u0131k s\u00fcrede i\u015f bulma oran\u0131 y\u00fczde 54, bir y\u0131ll\u0131k s\u00fcrede i\u015f bulma oranlar\u0131 y\u00fczde 15.7, okurken i\u015f bulma oranlar\u0131 ise y\u00fczde 11.6.,TIP\r\n\r\nBirinci s\u0131rada t\u0131p fak\u00fcltesi mezunlar\u0131 yer al\u0131yor. T\u0131p fak\u00fcltesi mezunlar\u0131n\u0131n kamuda i\u015f bulma oran\u0131 y\u00fczde 100. Mezuniyet sonras\u0131 6 ayl\u0131k d\u00f6nemde i\u015f bulma olas\u0131l\u0131klar\u0131 ise y\u00fczde 91.5.