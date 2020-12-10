En merak edilen sorunun cevabı bu haberde!

Bizim kazanlar\u0131m\u0131z zaten 5 bar bas\u0131n\u00e7ta 160 derece santigratta o t\u0131bbi at\u0131k sterilize ediliyor. Bu s\u00fcre\u00e7te zaten arkada\u015flara ki\u015fisel koruyucu malzemelerini verdi\u011fimiz i\u00e7in hem temas etmiyorlar. \r\n,Bu olay en son bize ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yani vir\u00fcsl\u00fc at\u0131klar testten \u00e7\u0131kan at\u0131klar\u0131n hepsi biz de oldu\u011fu i\u00e7in en zor i\u015f biz de kal\u0131yor. En sonda biz de bunlar\u0131 sterilize edip bertaraf\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz\u201d dedi.,Kocaeli ili s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisindeki t\u00fcm sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131ndan \u00e7\u0131kan t\u0131bbi at\u0131klar Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi b\u00fcnyesindeki tesiste bertaraf ediliyor. ,Sterilize edilerek patojenlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131lan t\u0131bbi at\u0131klar, par\u00e7alan\u0131p evsel at\u0131klarla beraber depolan\u0131yor. Tesiste, sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda t\u0131bbi at\u0131klar\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ambalajlar ve toplama ara\u00e7lar\u0131 da sterilize ediliyor.\r\n,T\u0131bbi at\u0131klar\u0131n bertaraf edilmesi s\u00fcrecinde g\u00f6revli personelin koruyucu k\u0131yafetlerle korundu\u011funu ifade eden tesis y\u00f6neticilerinden \u00d6mercan \u00c7akmaz, \u201cKocaeli\u2019nde 800\u2019\u00fc a\u015fk\u0131n sa\u011fl\u0131k kurulu\u015fundan t\u0131bbi at\u0131k topluyoruz. Bunlar\u0131 tesisimizde sterilize edip bertarafa g\u00f6nderiyoruz. ,Ara\u00e7lar\u0131m\u0131z t\u0131bbi at\u0131k depolar\u0131na yana\u015f\u0131yorlar. \u015eof\u00f6r arkada\u015f ve yan\u0131ndaki arkada\u015f, t\u0131bb\u0131 at\u0131k deposundan at\u0131klar\u0131 al\u0131yor, yola \u00e7\u0131k\u0131yor tesisimize geliyorlar. Burada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz bo\u015faltma alan\u0131nda bo\u015falt\u0131m sa\u011fl\u0131yorlar. Ondan sonra zaten az \u00f6nceki gibi kazana sokuluyor. Kazandan \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131p, k\u0131r\u0131c\u0131m\u0131z var k\u0131r\u0131c\u0131da k\u0131r\u0131l\u0131p bertarafa g\u00f6nderiliyor. ,Sterilizasyon tesisine getirilen at\u0131klar, 160 derece s\u0131cakl\u0131ktaki buhar, 5 bar bas\u0131n\u00e7l\u0131 kazanlarda 45 dakika s\u00fcresince sterilize ediliyor. Koronavir\u00fcsl\u00fc t\u0131bbi at\u0131klar\u0131n da tesiste ayn\u0131 kazan i\u00e7erisinde sterilizasyonu sa\u011flan\u0131yor. Daha sonra tesisteki kazanda t\u0131bbi at\u0131\u011f\u0131n sterilize olup olmad\u0131\u011f\u0131 biyolojik ve kimyasal indikat\u00f6rlerle kontrol ediliyor. ,Sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131ndan \u00e7\u0131kan patolojik ve tehlikeli at\u0131klar yak\u0131larak bertaraf edilirken, enfeksiy\u00f6z at\u0131klar ise tekrar kullan\u0131labilir ambalajlar i\u00e7erisinde toplanarak lisansl\u0131 ara\u00e7larla sterilizasyon tesisine getiriliyor.