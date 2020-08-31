En mutlu gününde en büyük acıyı da yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta kızı Melda Battaloğlu’nun düğününe katıldıktan sonra memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesine dönen İnebolu’nun Alaca Köyü Muhtarı Hüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki 37 NC 929 plakalı Fiat marka kamyonet, Kastamonu-İnebolu karayolu Masruf mevkisine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Hızını alamayan kamyonet, bir ağacı devirirken diğer ağaca çarparak durabildi.