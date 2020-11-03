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Türkiye Gazetesi

En ucuz sıfır otomobil... Vatandaşlar akın etti

En ucuz sıfır otomobil... Vatandaşlar akın etti

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş sürüyor. Otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe gitti. Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatları da arttı. Yerli üretim yapan bazı markalar ise Kasım ayında fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. SIFIR OTOMOBİL BULMAK ZOR Koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimlerini bir süre durduran fabrikalar yeni taleplere yetişmekte zorlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor.

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