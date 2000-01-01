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GÜNDEM
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Gece atışlarında milli silahlar tam isabetle vurdu
DÜNYA
-
Kenya'da seçmenlerin 250 bini ölü çıktı
DÜNYA
-
ABD-Meksika sınırında 242 metrelik 'narko-tünel' bulundu
DÜNYA
-
Avrupa'da benzinli ve dizel araç satışları tarih oluyor
YAŞAM
-
Yaya geçidinde yaşlı çifti araba ezdi
YAŞAM
-
Yaprak sarması yapmak istemişti, feci şekilde can verdi
EKONOMİ
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BM'den endişelendiren rapor... 3 kriz kapıda: Gıda, enerji, finans
YAŞAM
-
Bebeğini fabrika bahçesine atan annenin ifadesi ortaya çıktı
YAŞAM
-
Sitede alkol alınmasına kızdılar, iki kadını tekme tokat dövdüler
DÜNYA
-
ABD: Türkiye, Suriye operasyonu konusunda geri adım atmıyor
YAŞAM
-
İş yeri sahibini vurmak için saldırmışlardı: Adres şaştı, misafir vuruldu
DÜNYA
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Yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler belli oldu
GÜNDEM
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Meteoroloji sağanak için tarih verdi: Cuma gününe kadar devam edecek
GÜNDEM
-
KONDA Araştırma'nın kurucusu Tarhan Erdem vefat etti
TEKNOLOJİ
-
NASA'nın planları alt üst oldu! Ingenuity helikopteri yine bozuldu
POLİTİKA
-
Maduro 'Tüm garantileri veriyorum' deyip çağrıda bulundu: Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin
EKONOMİ
-
Dolar arttı, akaryakıta zam göründü: LPG fiyatına artış sinyali
DÜNYA
-
İsrail F-35'leri hakkında çarpıcı iddia! Hedeflerinde İran var
YAŞAM
-
Laleli’de tramvay polis arabası ile çarpıştı, seferler durdu
GÜNDEM
-
Erdoğan’dan Nato’ya sert tepki! Yunanistan’daki üssü hatırlattıp sordu: ABD'nin silah desteği kime karşı?
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15 TEMMUZ
Ramazan
En yakın arkadaşı şehit Aybüke öğretmeni anlattı
Hain terör örgütü PKK bundan tam 5 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde gençliğinin baharında tutkuyla bağlandığı mesleği öğretmenliğini yapan Aybüke öğretmeni hain saldırı sonucu şehit etmişti.
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