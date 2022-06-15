BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Enflasyon kontrolden çıktı, Fed’in faiz kararı piyasaları alt üst edecek! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: ‘Gram altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek’

Enflasyon kontrolden çıktı, Fed’in faiz kararı piyasaları alt üst edecek! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: ‘Gram altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek’

Küresel piyasaların gözü bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed’in kritik kararına odaklandı. Piyasalar ise ABD’de enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde gelmesiyle Fed’den 28 yılın en sert faiz artırım kararını bekliyor. Alınan karar ile altın ve dolar fiyatı yeniden yön bulacak. Peki Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed’in faiz kararı altın ve doları nasıl etkiler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik karar öncesi altın ve dolar için tahminlerde bulundu. Enflasyonun kontrolden çıktığını belirten İslam Memiş, gram altın ve dolar için düşüş seviyelerini açıkladı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144