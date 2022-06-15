Enflasyon kontrolden çıktı, Fed’in faiz kararı piyasaları alt üst edecek! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: ‘Gram altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek’

Küresel piyasaların gözü bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed’in kritik kararına odaklandı. Piyasalar ise ABD’de enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde gelmesiyle Fed’den 28 yılın en sert faiz artırım kararını bekliyor. Alınan karar ile altın ve dolar fiyatı yeniden yön bulacak. Peki Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed’in faiz kararı altın ve doları nasıl etkiler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik karar öncesi altın ve dolar için tahminlerde bulundu. Enflasyonun kontrolden çıktığını belirten İslam Memiş, gram altın ve dolar için düşüş seviyelerini açıkladı.