Enflasyon rakamları sonrası İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bundan sonraki iki haftalık sürece dikkat edin

Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla altın ve dolarda hareketlilik başladı. Ufak bir sendeleme yaşayan altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Gram altın 1000 TL’ye kadar dayandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Şimdi iç politikaya odaklı olmamız’ lazım diyen İslam Memiş, bundan sonraki iki haftalık sürece çok dikkat etmememiz konusunda uyarılarda bulundu.