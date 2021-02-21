Engellerini aştı, hem kendi parasını kazanıyor hem de usta oldu

Ailenin tek \u00e7ocu\u011fu olan 27 ya\u015f\u0131ndaki Erhan Ulam, zihinsel engelli olarak d\u00fcnyaya geldi. ,Ailesi ya\u015f\u0131 gelince \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Abdullah Hakan Tang\u00fcl\u00fc \u00d6zel E\u011fitim Mesleki E\u011fitim Merkezi Okulu\u2019na verdi. Ulam, burada haftan\u0131n yar\u0131s\u0131 akademik ders al\u0131rken, di\u011fer yar\u0131s\u0131nda ise okulda bulunan at\u00f6lyelerde meslek \u00f6\u011frendi. ,Akademik olarak zorlanan \u00f6\u011frencilerin mesleki hayata y\u00f6nlendirildi\u011finde \u00e7ok daha ba\u015far\u0131l\u0131 olabildi\u011fine dikkat \u00e7eken Salman, "Onlar\u0131n motor becerileri bilgiden \u00e7ok tekrar etmeye, \u00f6\u011frenmeye ve al\u0131\u015fkanl\u0131k kazanmaya y\u00f6nlendirildi\u011fi i\u00e7in ne kadar \u00e7ok tekrar yaparlarsa mesle\u011fi o kadar iyi \u00f6\u011freniyorlar. Erhan bunlar\u0131n en g\u00fczel \u00f6rne\u011fi. \u015eu an bir atom kar\u0131nca misali hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famadan mesle\u011fine at\u0131lm\u0131\u015f durumdad\u0131r. Paras\u0131n\u0131 kazan\u0131p ailesine katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor\u201d dedi.,Ulam, 11. s\u0131n\u0131fa geldi\u011finde oto lastik\u00e7ide staj yapmaya ba\u015flad\u0131. Burada \u00e7al\u0131\u015fma azmi ile kendisini sevdiren Ulam, 2012\u2019de okuldan mezun olduktan sonra ayn\u0131 i\u015f yerinde \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. ,\u00c7\u0131rak olarak i\u015fe ba\u015flayan Ulam, y\u00fczde 50 zihinsel engeli olmas\u0131na ra\u011fmen azmiyle usta oldu. Yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015fan Ulam, kendi paras\u0131n\u0131 kazanarak hem ailesine ekonomik katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor hem de kendi ayaklar\u0131 \u00fczerinde durman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,2012 y\u0131l\u0131nda okuldan mezun oldu\u011funu belirten Erhan Ulam, \u201cMezun oldu\u011fum zaman buraya ba\u015flad\u0131m. Burada hayat\u0131 \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Lastik ustas\u0131y\u0131m. Lastik patla\u011f\u0131, y\u0131kama, aksesuar gibi \u015feyler yap\u0131yoruz. Eve bir katk\u0131da bulunuyorum. Burada bir meslek \u00f6\u011freniyorum. Mesle\u011fimiz g\u00fczel. Okulumuzda at\u00f6lyede \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131zda g\u00fczel \u015feyler elde ettik. Engelli oldu\u011fumuz i\u00e7in de\u011fil ama her insan\u0131n bir kusuru var. Bizim de kusurumuz budur. Allah bizi b\u00f6yle yaratm\u0131\u015f. S\u0131k\u0131nt\u0131 yok\u201d dedi.\r\n\r\n,Erhan\u2019\u0131n 10 senedir yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran i\u015f yeri sahibi Ya\u015far U\u00e7ar, \u201cKendisi var g\u00fcc\u00fc ile i\u015fine sahip \u00e7\u0131k\u0131yor. Evine bir nebze de olsa faydas\u0131 oluyor. Bizim burada i\u015f vermemiz onun i\u00e7in de iyi, bizim i\u00e7in de iyi. Bizde bu t\u00fcr insanlar\u0131 kazanm\u0131\u015f oluyoruz. Kendisinin de gayreti bizim de deste\u011fimizle bu t\u00fcr insanlar\u0131n hayat i\u00e7erisinde olmas\u0131na bir vesile oluyoruz. Erhan i\u015fe sahip \u00e7\u0131k\u0131yor ve ba\u011fl\u0131. En az\u0131ndan sokaklardan kurtulmu\u015f oluyor. Evine faydas\u0131 \u00e7ok\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Abdullah Hakan Tang\u00fcl\u00fc \u00d6zel E\u011fitim Mesleki E\u011fitim Lisesi M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Naz\u0131m Salman ise, \u201cOkulumuzda \u00f6\u011frenme g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc \u00e7eken hafif d\u00fczeyde zihinsel engelli bireylere akademik ve mesleki e\u011fitimler veriyoruz. Akademik e\u011fitimlerin yan\u0131nda at\u00f6lyelerimizde verdi\u011fimiz meslek e\u011fitiminden sonra mezun olan \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 i\u015fletmelere yerle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ayn\u0131 zamanda devletimizin sunmu\u015f oldu\u011fu e-KPSS dedi\u011fimiz engelli memurluk s\u0131navlar\u0131na haz\u0131rl\u0131yoruz. Erhan\u2019da bunlardan birisi. Erhan\u2019\u0131 2011 y\u0131l\u0131nda lastik\u00e7iye stajyer olarak verdik. Bizi k\u0131rmad\u0131, Erhan\u2019\u0131 yan\u0131na ald\u0131. Akademik e\u011fitimlerini tamamlad\u0131ktan sonra burada meslek edinmek \u00fczere \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. 2011 y\u0131l\u0131ndan itibaren burada \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Zihinsel engelli deyince halk\u0131m\u0131z aras\u0131nda \u00e7ok yanl\u0131\u015f bir anlay\u0131\u015f var. Bu \u00f6\u011frenciler \u00f6\u011frenme g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc \u00e7eken \u00f6\u011frenciler. Normal bir \u00f6\u011frencilerin IQ seviyesi 80\u2019nin \u00fczerindeyse Erhan gibi \u00f6\u011frencilerin seviyesi 60 civar\u0131ndad\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n