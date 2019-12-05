Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan açıklama!

TV100’deki habere göre; 4 Aralık’ta final bölümü ekranlara gelecek olan dizinin ardından Engin Altan Düzyatan ekranlara bir süre ara vereceğini açıkladı ve tiyatro yapmak istediğinin sinyalini verdi.