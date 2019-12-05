Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan açıklama!

TV100\u2019deki habere g\u00f6re; 4 Aral\u0131k\u2019ta final b\u00f6l\u00fcm\u00fc ekranlara gelecek olan dizinin ard\u0131ndan Engin Altan D\u00fczyatan ekranlara bir s\u00fcre ara verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131 ve tiyatro yapmak istedi\u011finin sinyalini verdi.,Dirili\u015f Ertu\u011frul'un ard\u0131ndan Bur\u00e7in Terzio\u011flu ile ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizi reyting kurban\u0131 olmu\u015f ve dizi final karar\u0131 al\u0131nca ise hayranlar\u0131 isyan etmi\u015fti. ,Dizisinin final yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ne yapaca\u011f\u0131 merak edilen ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu, karar\u0131n\u0131 verdi.,Reyting kurban\u0131 olan dizinin ard\u0131ndan D\u00fczyatan, televizyona ara verecek.,Kur\u015fun dizisinin final karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hayranlar\u0131n\u0131n Burak \u00d6z\u00e7ivit'in ba\u015frol ald\u0131\u011f\u0131 Kurulu\u015f Osman dizisinde g\u00f6rmek istedikleri Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131n bu karar\u0131 hayranlar\u0131 olduk\u00e7a \u00fczd\u00fc.,