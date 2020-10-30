Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı

\u0130zmir\u2019de meydana gelen depremin ard\u0131ndan enkaza d\u00f6nen binalarda arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. ,Depremden 6 saat sonra Bayrakl\u0131 il\u00e7esindeki Do\u011fanlar Apartman\u0131'nda 75 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131., Ayn\u0131 dairede kad\u0131n\u0131n 27 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu ise yaral\u0131 olarak ekipler taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131. ,Enkaz alt\u0131nda yak\u0131nlar\u0131n\u0131 bekleyenlerin feryatlar\u0131 y\u00fcrek da\u011flarken hala \u00e7ok say\u0131da insan\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi,.