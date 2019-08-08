Erdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar ücretsiz

Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na 60 g\u00fcnden fazla borcu olan Ba\u011f-Kur'lular ve Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 (GSS) primlerini \u00f6demeyen ya da borcu biriken vatanda\u015flar, hastanelerden sa\u011fl\u0131k hizmeti alam\u0131yor. \r\n,Ancak bu vatanda\u015flar\u0131n ma\u011fduriyetlerini giderebilmek i\u00e7in Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan imzal\u0131 bir karar yay\u0131mland\u0131.\r\n,Karara g\u00f6re, Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 ve 4\/B (Ba\u011f-Kur) sigortal\u0131s\u0131 olup sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden yararlanamayan T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 ve bunlar\u0131n bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu ki\u015filer, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve ba\u011fl\u0131 kurulu\u015flar\u0131na ait sa\u011fl\u0131k tesisleri ile \u00fcniversite hastanelerinde sunulan sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden 31\r\nAral\u0131k 2019 tarihine kadar \u00fccretsiz olarak yararlanabilecek.,GSS uygulamas\u0131na g\u00f6re emekli olmayan, herhangi bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmayan, i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 almayan ve bunlar\u0131n bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu ki\u015filerden olmayan vatanda\u015flar\u0131n prim \u00f6demesi gerekiyor. Hi\u00e7bir g\u00fcvencesi olmayan muhta\u00e7 kimselerin primi ise devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Bu primler de yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle tek \u00f6demeye d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcrek, br\u00fct asgari \u00fccretin y\u00fczde 3'\u00fc yap\u0131ld\u0131. 2019 i\u00e7in bu tutar 76 lira 75 kuru\u015f olarak belirlendi.\r\n, \r\nBu tutar\u0131 \u00f6demedi\u011fi i\u00e7in borcu birikenler ise sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden yararlanam\u0131yor. \u00c7o\u011funlu\u011fu esnaflardan olu\u015fan Ba\u011f-Kur'lular \u00e7e\u015fitli nedenlerle prim \u00f6demelerini 60 g\u00fcn geciktirdiklerinde hastane hizmeti alam\u0131yorlar. Dolay\u0131s\u0131yla \u00e7ocuk ve e\u015fleri de bu ma\u011fduriyeti ya\u015f\u0131yor. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 karar\u0131 hem GSS hem de Ba\u011f-Kur bor\u00e7lular\u0131n\u0131 rahatlatm\u0131\u015f oldu. B\u00f6ylece bu kapsamda olan vatanda\u015flar, y\u0131lsonuna kadar hastanelerden yararlanacaklar tedavilerini yapt\u0131r\u0131p ila\u00e7lar\u0131n\u0131 alabilecekler., \r\nGenel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 primi genel olarak \u00e7al\u0131\u015fmayan ya da emekli olmayan vatanda\u015flara \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu vatanda\u015flar\u0131n gelirleri d\u00fc\u015f\u00fck ise devlet devreye giriyor ve primleri kar\u015f\u0131l\u0131yor. Kaymakaml\u0131klara giderek gelir testi yapt\u0131ranlar\u0131n evlerine giren gelir, ki\u015fi ba\u015f\u0131na br\u00fct asgari \u00fccretin \u00fc\u00e7te birinden az ise prim \u00f6denmiyor., \r\nVatanda\u015flar\u0131n bir yak\u0131n\u0131 sigortal\u0131 ise \u00e7al\u0131\u015fma \u015fart\u0131 olmadan onun haklar\u0131ndan yararlanma imk\u00e2n\u0131 bulunuyor. Sigortal\u0131n\u0131n haklar\u0131ndan \u015fu ki\u015filer yararlanabiliyor:\r\nSigortal\u0131n\u0131n e\u015fi.,18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f \u00e7ocuklar\u0131.\r\n \r\nYa\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 lisede okuyorsa 20, \u00fcniversitede okuyorsa 25'e kadar \u00e7\u0131k\u0131yor. E\u011fer \u00e7ocuk mal\u00fbl ise ya\u015f \u015fart\u0131 bulunmuyor.\r\n \r\nSigortal\u0131n\u0131n bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu anne ve babas\u0131.