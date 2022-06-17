Erdoğan müjdeli haberi açıkladı! Son rakamlar belli oldu: Temmuz’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında rakamlar netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda herkesin gelirinin artması yönünde çalışmaların yapıldığını ve iyileştirmelerin yapılacağını söylemişti. Erdoğan’ın açıklamaları üzerine milyonlarca kişi asgari ücrete gelecek olan zamma odaklandı. Peki Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne zaman gelecek? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?