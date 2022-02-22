Erdoğan, Senegal Stadyumu’nun açılış töreninde futbolcularla paslaştı

.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve di\u011fer konuk devlet ba\u015fkanlar\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yapmak \u00fczere sahaya indi.,Erdo\u011fan, sahada baz\u0131 futbolcularla sohbet etti.,Gala ma\u00e7\u0131 i\u00e7in sahaya \u00e7\u0131kan Afrikal\u0131 eski oyuncular ve Senegal Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n eski oyuncular\u0131yla selamla\u015fan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, mevkida\u015f\u0131 Macky Sall ve di\u011fer devlet ba\u015fkanlar\u0131 ve futbolcularla pasla\u015ft\u0131,Gine Bissau Cumhurba\u015fkan\u0131 Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Ba\u015fkan\u0131 Paul Kagame, Liberya Devlet Ba\u015fkan\u0131 George Weah ve Gambiya Cumhurba\u015fkan\u0131 Adama Barrow da t\u00f6rene kat\u0131ld\u0131.,Senegal'de T\u00fcrk \u015firketi taraf\u0131ndan in\u015fa edilen 50 bin ki\u015filik Senegal Stadyumu, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6renle hizmete a\u00e7\u0131ld\u0131.,Senegal\u2019in ba\u015fkenti Dakar'a yakla\u015f\u0131k 30 kilometre mesafedeki Diamniadio b\u00f6lgesinde bulunan stadyuma giri\u015finde vatanda\u015flar\u0131 selamlayan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Senegal Cumhurba\u015fkan\u0131 Macky Sall ve e\u015fi Mariama Faye Sall ile bir s\u00fcre sohbet etti.,T\u00f6rende konu\u015fma yapan FIFA Ba\u015fkan\u0131 Gianni Infantino, stad\u0131 in\u015fa eden firma yetkililerine T\u00fcrk\u00e7e te\u015fekk\u00fcr etti.