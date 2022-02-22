Erdoğan, Senegal Stadyumu’nun açılış töreninde futbolcularla paslaştı

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.