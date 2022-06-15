Erdoğan temmuzu işaret ederek çalışanlar ve emeklilere müjdeli haberi verdi: Yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacak

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayını işaret ederek asgari ücrete zam konusunda kapsamlı adımların atacağını söyledi. Erdoğan açıklamasında, "Temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz" ifadelerini kullandı.