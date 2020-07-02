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Türkiye Gazetesi

Erkekler neden Covid-19’dan daha çok ölüyor?

Erkekler neden Covid-19’dan daha çok ölüyor?

Dünyayı etkisine alan ve 519 bini aşkın kişiyi öldüren pandeminin başlangıcından bu yana, erkeklerin yeni tip corona virüs ile enfekte olduklarında neden daha fazla acı çekmeye meyilli oldukları konusunda birçok olası neden ortaya konuldu. Bunlardan ilki erkeklerin sahip olduğu davranışsal farklılar; buna göre erkekler sağlıklarına daha az dikkat ediyor, daha fazla sigara içiyor veya daha az dengeli basleniyor. Bu teorilere göre, özellikle 50’in yaşın üzerindekiler sağlıksız bir yaşam tarzına sahip, ayrıca, erkekler genellikle bir doktora görünmeden önce kadınlara göre daha uzun süre bekliyor.

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