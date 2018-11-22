Erken emeklilik bekleyenler dikkat!

Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na y\u0131pranma hakk\u0131 getiren yasa 3 A\u011fustos 2018 tarihinde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi., \u0130lk defa y\u0131pranma hakk\u0131na kavu\u015fan sa\u011fl\u0131k meslek mensuplar\u0131, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in koruyucu, te\u015fhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde \u00e7al\u0131\u015fmak \u015fart\u0131yla, bu kapsamda ge\u00e7en s\u00fcrelerinin her 360 g\u00fcn\u00fc i\u00e7in 60 g\u00fcn fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 (FHSZ) elde edecek. Bu \u015fekilde elde ettikleri FHSZ, be\u015f y\u0131l\u0131 ge\u00e7memek \u00fczere toplam prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131lar\u0131na eklenecek.\r\n\r\n, \r\nHabert\u00fcrk\u2019ten Ahmet K\u0131van\u00e7\u2019\u0131n haberine g\u00f6re, FHSZ bir yandan prim g\u00fcn say\u0131s\u0131na eklenirken, bir yandan de fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131 emeklilik ya\u015f haddinden indiriliyor.,Ancak, emeklilik ya\u015f haddinden indirilebilmesi i\u00e7in y\u0131pranmaya tabi i\u015flerde toplam 3600 g\u00fcn fiilen \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fulunu yerine getirmek gerekiyor. Sa\u011fl\u0131k meslek mensuplar\u0131n\u0131n 3 A\u011fustos 2018 \u00f6ncesinde insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili i\u015flerde ge\u00e7en s\u00fcreleri 3600 g\u00fcn hesab\u0131nda dikkate al\u0131nmayacak. ,Dolay\u0131s\u0131yla, ya\u015f haddi indiriminden yararlanabilmek i\u00e7in 3 A\u011fustos 2018 tarihinden sonraki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n 3600 g\u00fcn olmas\u0131 gerekiyor. Bunun i\u00e7in on y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da vurgulamak gerekir. Peki neden?\r\n, \r\nY\u0131pranma hakk\u0131ndan yararlanmada 2008 y\u0131l\u0131ndan sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan yararlanabilmek i\u00e7in y\u0131pranma kapsam\u0131ndaki i\u015fte fiilen \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan g\u00fcnler dikkate al\u0131n\u0131yor. ,Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, y\u0131ll\u0131k izin g\u00fcnleri d\u00fc\u015f\u00fcl\u00fcyor. Bu nedenle, tam ay \u00e7al\u0131\u015fanlar bile ayda en fazla 26 g\u00fcn i\u00e7in fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131ndan yararlanabilecekler.\r\n,Y\u0131lda \u00fc\u00e7 hafta y\u0131ll\u0131k izin yapt\u0131\u011f\u0131 var say\u0131lan bir ki\u015finin, y\u0131pranma kapsam\u0131nda her y\u0131l fiilen 291 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kabul edilirse, 3600 g\u00fcne ula\u015fmak i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 12.5 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 gerekecek., \r\nSa\u011fl\u0131k meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131p, ba\u015fhekim, rekt\u00f6r, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu d\u00f6nemler i\u00e7in y\u0131pranma hakk\u0131ndan yararlanamayacak. \u0130darecili\u011fi b\u0131rak\u0131p fiilen insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131nda, yararlanmaya devam edecekler., \r\nFiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 kapsam\u0131ndaki her 360 g\u00fcne 60 g\u00fcn y\u0131pranma hakk\u0131 elde edilirken, bunun yar\u0131s\u0131 kadar s\u00fcre ya\u015f haddinden indirilecek. Bu durumda ya\u015f haddinden 12 ay indirilebilmesi i\u00e7in fiilen 4320 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmak gerekecek. ,Y\u0131pranma kapsam\u0131nda y\u0131lda 291 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 var say\u0131m\u0131yla 4320 g\u00fcne 15 y\u0131lda ula\u015f\u0131labilecek. Ba\u015fka bir ifadeyle, idarecilik yapmay\u0131p, uzun s\u00fcreli rapor kullanmamak \u015fart\u0131yla, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili i\u015flerde 15 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fanlar 1 y\u0131l erken emekli olabilecek., \r\nSa\u011fl\u0131k meslek mensuplar\u0131 k\u0131smi s\u00fcreli s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131nda, \u00f6rne\u011fin g\u00fcn\u00fcn baz\u0131 saatlerinde \u00e7al\u0131\u015fma \u015feklinde i\u015f ili\u015fkisi varsa, her 7.5 saatlik \u00e7al\u0131\u015fma 1 g\u00fcn olarak kabul edilecek. G\u00fcn kesirleri de 1 g\u00fcn olarak de\u011ferlendirilecek. \u00d6rne\u011fin bir ayda 80 saat \u00e7al\u0131\u015fan ki\u015fi g\u00fcnde 7.5 saat \u00fczerinden 10.66 g\u00fcn de\u011fil, 11 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f say\u0131lacak. ,YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SA\u011eLIK \u00c7ALI\u015eANLARININ TAM L\u0130STES\u0130\r\n \r\nRadyasyon (Sa\u011fl\u0131k) fizik\u00e7isi\r\nBiyokimyager \r\nBakteriyolog \r\nMikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman\u0131 \r\n,Anatomist \r\nHekim-Pratisyen \r\nAile Hekimi \r\n\u0130\u015fyeri Hekimi \r\nTibbi Biyokimya Uzman\u0131,Fizyolog \r\nT\u0131bbi Patoloji Uzman\u0131\r\nGenel Cerrahi Uzman\u0131\r\nDi\u011fer Uzman T\u0131p Doktorlar\u0131\r\nHalk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Hekimi\r\nM\u00fctehass\u0131s Cerrah \r\nM\u00fctehass\u0131s Hekim \r\nAcil \u0131ip Uzman\u0131 \r\nAnestezi ve Reanimasyon Uzman\u0131\r\nBeyin ve Sinir Cerrahisi Uzman\u0131\r\n\u00c7ocuk Alerji Uzman\u0131\r\n\u00c7ocuk Cerrahisi Uzman\u0131 \r\n\u00c7ocuk Endokrinoloji Uzman\u0131\r\n\u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131\r\n\u00c7ocuk Kardiyoloji Uzman\u0131 \r\n\u00c7ocuk Onkolojisi Uzman\u0131 ,\u00c7ocuk \u00dcroloji Uzman\u0131\r\nDermatoloji Uzman\u0131 \r\nEndokrinoloji ve Metabolizma Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 \r\nEnfeksiyon Hastal\u0131klar\u0131 ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman\u0131 \r\nFiziksel T\u0131p ve Reha