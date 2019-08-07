Erkenci Kuş dizisinin neden final yaptığı ortaya çıktı

Ba\u015frollerinde Demet \u00d6zdemir, Can Yaman, \u00d6znur Ser\u00e7eler, \u00d6zlem Tokaslan ve Berat Yenilmez'in yer ald\u0131\u011f\u0131 Erkenci Ku\u015f dizisi 51. b\u00f6l\u00fcm ile final yaparak ekranlara veda etti. \r\n,Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Erkenci Ku\u015f'un neden final yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayarak, "Erkenci ku\u015f oyuncular\u0131 ve teknik ekibi 15 ayd\u0131r hi\u00e7 durmadan \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. Tatil onlar\u0131n da hakk\u0131d\u0131r." dedi.,Star TV'de ekrana gelen Erkenci Ku\u015f dizisi 51. son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara veda etti. Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Faruk Turgut, konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Erkenci Ku\u015f dizisinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Faruk Turgut, ki\u015fisel sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Erkenci Ku\u015fun 51. b\u00f6l\u00fcmde final yapaca\u011f\u0131 haberi do\u011frudur. ,Kanalla yap\u0131lan anla\u015fma 52 b\u00f6l\u00fcm olup, 52 b\u00f6l\u00fcm Kurban Bayram\u0131'na denk geldi\u011fi i\u00e7in kanal\u0131m\u0131z Star TV ile konu\u015fup 51. b\u00f6l\u00fcm final olmas\u0131na karar verilmi\u015ftir. \r\n,Erkenci ku\u015f oyuncular\u0131 ve teknik ekibi 15 ayd\u0131r hi\u00e7 durmadan \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r., Tatil onlar\u0131nda hakk\u0131d\u0131r." ifadelerini kulland\u0131.\r\n