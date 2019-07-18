Erkenci Kuş takipçilerine kötü haber! Final kararı alındı

Star Tv'nin fenomen dizisi, Demet \u00d6zdemir ve Can Yaman'\u0131n ba\u015frollerini payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Erkenci Ku\u015f'un sevenlerine k\u00f6t\u00fc haber geldi. Sezon finali karar\u0131 al\u0131nd\u0131ktan sonra vazge\u00e7erek yaz sezonunda da devam eden diziyi yeni oyuncu transferleri de kurtaramad\u0131. ,B\u00fcy\u00fck bir hayran kitlesi olmas\u0131na ra\u011fmen Erkenci Ku\u015f'un son zamanlardaki reytinglerinde d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler oldu\u011fu iddia edilmi\u015f ve dizinin final yapaca\u011f\u0131 dilden dile dola\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Dizinin yap\u0131mc\u0131lar\u0131ndan Faruk Turgut, sosyal medya hesab\u0131 Twitter'dan final karar\u0131n\u0131 duyurdu. ,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden beri soluksuz bir \u015fekilde devam eden ve b\u00fcy\u00fck bir hayran kitlesi taraf\u0131ndan severek izlenen dizinin oyuncular\u0131 i\u00e7inse Turgut \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,Erkenci Ku\u015f'un yap\u0131mc\u0131lar\u0131ndan Faruk Turgut, dizinin sevenlerine haberi \u015fu tweet ile duyurdu: ''Erkenci Ku\u015f'un 51. b\u00f6l\u00fcmde final yapaca\u011f\u0131 haberi do\u011frudur. Kanalla yap\u0131lan anla\u015fma 52 b\u00f6l\u00fcm olup, 52. b\u00f6l\u00fcm kurban bayram\u0131na denk geldi\u011fi i\u00e7in kanal\u0131m\u0131z star tv ile konu\u015fup 51.b\u00f6l\u00fcm final olmas\u0131na karar verilmi\u015ftir.'',Can Yaman ve Demet \u00d6zdemir ikilisinin b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131s\u0131yla bug\u00fcnlere gelen Erkenci Ku\u015f dizisi, senaryo hatalar\u0131na kurban gitti\u011fi ise s\u00f6ylentiler aras\u0131nda yerini ald\u0131. Sosyal medyada b\u00fcy\u00fck bir yank\u0131 uyand\u0131ran Erkenci Ku\u015f'un final karar\u0131na ise tepkiler \u00e7\u0131\u011f gibi b\u00fcy\u00fcyor. Dizinin ba\u015frol oyuncular\u0131 Demet \u00d6zdemir ve Can Yaman'\u0131n hayranlar\u0131 final karar\u0131na olduk\u00e7a tepkili. ,''Erkenci Ku\u015f oyuncular\u0131 ve teknik ekibi 15 ayd\u0131r hi\u00e7 durmadan \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. Tatil onlar\u0131nda hakk\u0131d\u0131r. Kalan 3 b\u00f6l\u00fcm\u00fcn keyfini \u00e7\u0131kar\u0131n. Te\u015fekk\u00fcrler.'',Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Ku\u015f'un takip\u00e7ilerine k\u00f6t\u00fc haber geldi. Reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131, final karar\u0131n\u0131 sosyal medyadan duyurdu.,Yaln\u0131zca T\u00fcrkiye'de de\u011fil yurt d\u0131\u015f\u0131nda da b\u00fcy\u00fck bir izleyici kitleyicisine sahip olan dizi Erkenci Ku\u015f, Twitter T\u00fcrkiye g\u00fcndeminde en \u00e7ok konu\u015fulan (trend topic) olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Twitter'\u0131n \u0130spanya ve Brezilya g\u00fcndeminde dahi en \u00e7ok konu\u015fulanlar aras\u0131na girdi. ,Dizinin final karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ''#ErkenciKu\u015fBitmesin'' etiketiyle payla\u015f\u0131m yapan dizinin hayranlar\u0131, sosyal medyay\u0131 sallad\u0131.