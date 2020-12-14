Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye ilaç olacak hocayı açıkladı

Toro\u011flu, "Erol Bulut 2 ma\u00e7 daha ters giderse nas\u0131l bir \u00e7\u00f6z\u00fcm olacak? Bir tek \u00e7\u00f6z\u00fcm kal\u0131yor, Aykut Kocaman. Bence tek \u00e7\u00f6z\u00fcm var. Aykut Kocaman Fenerbah\u00e7e'nin i\u00e7inden \u00e7\u0131km\u0131\u015f, hep Fenerbah\u00e7e ile an\u0131lan bir adam.,Aykut Kocaman'dan Fenerbah\u00e7e'ye fayda gelir, zarar gelmez. \u0130\u015fin i\u00e7inde Emre var, Volkan var, Aykut gelince ne olur? \u00c7ok enteresan bir viraja giriyor Fenerbah\u00e7e." yorumunu yapt\u0131.,Fenerbah\u00e7e'de son olarak 2018-2020 aras\u0131nda teknik direkt\u00f6rl\u00fck yapan 55 ya\u015f\u0131ndaki teknik adam, 44 ma\u00e7ta 1.07 puan ortalamas\u0131 yakalam\u0131\u015ft\u0131.,45 ya\u015f\u0131ndaki teknik adam, tak\u0131m\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 silik futbolun ard\u0131ndan bir numaral\u0131 sorumlu olarak g\u00f6sterilirken, hakk\u0131nda istifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu.,Fenerbah\u00e7e Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Erol Bulut, \u00f6nceki g\u00fcn al\u0131nan 3-0'l\u0131k Yeni Malatyaspor ma\u011flubiyetinin ard\u0131ndan sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemine oturdu.,\u00dcnl\u00fc yorumcu Erman Toro\u011flu, Kad\u0131k\u00f6y\u2019deki 3-0\u2019l\u0131k Yeni Malatyaspor ma\u011flubiyetinin ard\u0131ndan gelece\u011fi tart\u0131\u015fma konusu olan Fenerbah\u00e7e Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Erol Bulut ile yollar\u0131n ayr\u0131lmas\u0131 halinde g\u00f6reve Aykut Kocaman\u2019\u0131n getirilmesi gerekti\u011fini savundu.,Twitter'da 40 binden fazla mesaj payla\u015f\u0131larak T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemine oturan Bulut i\u00e7in "\u00c7ok ge\u00e7 olmadan b\u0131rak git" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.