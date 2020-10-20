Ermeni enkazının faturası 600 milyar dolar

SELÇUK BÖKE - Yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ, bu süre içerinde Erivan yönetimi tarafından uygulanan talan politikalarıyla enkaza döndü. Zorla göç ettirilen Türklerin evleri yerle bir edildi. Azerbaycan Türklerine ait yerleşim bölgeleri yaşanamaz hâle geldi. Kütüphaneler, camiler, mezarlar yakıldı, yok edildi. Google Earth’den çekilen uydu fotoğrafları da Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ’daki talanı gözler önüne serdi.