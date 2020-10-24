Ermenistan'dan bir skandal daha

Ermenistan Radyosu yeni bir skandala daha imza att\u0131., Radyonun T\u00fcrk\u00e7e sitesinde \u201c\u00d6ld\u00fcr\u00fclen Azerbaycan askerleri\u201d ve \u201cG\u00fcney'de zorlu \u00e7arp\u0131\u015fmalar devam ediyor\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberlerin foto\u011fraflar\u0131nda \u015fark\u0131c\u0131 Serdar Orta\u00e7 ve oyuncu Kaan Girgin\u2019in foto\u011fraf\u0131 payla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu\u2019nun yeni payla\u015f\u0131m\u0131nda bu kez Tarkan, Aras Bulut \u0130ynemli ve \u015fef Burak \u00d6zdemir\u2019in (CZN Burak) foto\u011fraflar\u0131n\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Tarkan\u2019\u0131n askerlik foto\u011fraf\u0131 sitede, \u201cBak\u00fc askerlerinin y\u00fczde 99\u2019unu kaybetse bile, iktidar u\u011fruna durmayacakt\u0131r\u201d haberinde kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ermenistan Kamu Radyosu\u2019nun resmi internet sitesi, d\u00fcn a\u00e7\u0131klama metni yay\u0131nlayarak teknik bir yanl\u0131\u015fl\u0131k yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131: \u201c21 Ekim\u2019de yay\u0131mlanan \u2018G\u00fcneyde zorlu \u00e7arp\u0131\u015fmalar devam ediyor\u2019 ba\u015fl\u0131kl\u0131 makalede, teknik bir yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lma nedeniyle yanl\u0131\u015f bir foto\u011fraf yay\u0131mland\u0131. Foto\u011fraf\u0131n, yay\u0131mlanan materyalin i\u00e7eri\u011fiyle ilgisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmek isteriz.\u201d\r\n\r\n,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan aralar\u0131nda Aras Bulut \u0130ynemli\u2019nin de bulundu\u011fu \u00fcnl\u00fclerin askerlik foto\u011fraflar\u0131 ba\u015fka foto\u011fraflarla de\u011fi\u015ftirildi.\r\n\r\n,Ermenistan Kamu Radyosu, "G\u00fcnlere g\u00f6re \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Azerbaycan askerlerinin say\u0131s\u0131\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberler \u015fark\u0131c\u0131 Serdar Orta\u00e7 ve oyuncu Kaan Girgin\u2019in foto\u011fraf\u0131n\u0131 kullanm\u0131\u015ft\u0131. Orta\u00e7'\u0131n ba\u015fka bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 ise ''G\u00fcneyde zorlu \u00e7arp\u0131\u015fmalar devam ediyor'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yay\u0131mlanan bir haberde kulland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nMilliyet\r\n\r\n