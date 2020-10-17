Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine saldırısı düzenledi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'\u0131n Gence ve Minge\u00e7evir kentlerine f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. Sald\u0131r\u0131da \u00e7ok say\u0131da sivil hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Olay yerinden edinilen bilgiye g\u00f6re, Gence'de f\u00fczelerin isabet etti\u011fi b\u00f6lgede \u00e7ok say\u0131da sivil enkaz alt\u0131nda kald\u0131.,Ermenistan ordusu Azerbaycan'\u0131n Gence ve Minge\u00e7evir kentlerine f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hikmet Hac\u0131yev, Ermenistan'\u0131n Gence'ye d\u00fczenledi\u011fi f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131nda 20'den fazla evin y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, sivillerin aras\u0131nda can kay\u0131plar\u0131 ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011funu bildirdi.,Hac\u0131yev, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ermenistan'a yeni f\u00fcze sistemlerinin getirildi\u011fini ve sivil yerle\u015fim birimlerine ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nGence'ye d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da 20'den fazla evin y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Hac\u0131yev, sivillerin aras\u0131nda \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011funu kaydetti. ,Hac\u0131yev, sald\u0131r\u0131n\u0131n Ermenistan devletinin ter\u00f6r politikas\u0131n\u0131n g\u00f6stergesi oldu\u011funu belirtti. ,Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 M\u00fc\u015faviri Hikmet Hac\u0131yev, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, Ermenistan ordusunun Gence ve Minge\u00e7evir'e f\u00fczelerle sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Ermenistan'\u0131n, Azerbaycan'\u0131n ikinci b\u00fcy\u00fck kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik f\u00fczeleriyle vurdu\u011fu tespit edildi.,Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hikmet Hac\u0131yev, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Gence'ye d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da Scud tipi "Elbrus" balistik f\u00fczelerinin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, enkaz alan\u0131nda bulunan par\u00e7alar\u0131n bunu kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Hac\u0131yev, Scud f\u00fczeleriyle sivillere y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131n\u0131n Erivan y\u00f6netiminin ahlaks\u0131z ve \u015fizofrenik zihniyetini g\u00f6sterdi\u011fini kaydetti. ,Sivillere y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131n\u0131n, sava\u015f alan\u0131ndaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan y\u00f6netiminin acizli\u011fine i\u015faret oldu\u011funu belirten Hac\u0131yev, sald\u0131r\u0131n\u0131n kas\u0131tl\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti. ,Ermenistan ordusunun Minge\u00e7evir kentine att\u0131\u011f\u0131 f\u00fczelerin Azerbaycan hava savunma g\u00fc\u00e7lerince imha edildi\u011fi bildirildi.,Azerbaycan Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 01.00 civar\u0131nda Minge\u00e7evir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,A\u00e7\u0131klamada, f\u00fczelerin Azerbaycan hava savunma g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan etkisiz hale getirildi\u011fi kaydedildi. (AA)