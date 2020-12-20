Erol Bulut'tan istifa açıklaması

S\u00fcper Lig'in 13. haftas\u0131nda deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbah\u00e7e'nin teknik direkt\u00f6r\u00fc Erol Bulut, istifa iddialar\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Bulut, kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n genelinde daha etkili oynayan taraf\u0131n kendileri oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nRakiplerine \u00e7ok fazla pozisyon vermediklerini aktaran Bulut, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Rakip kalemizde \u00e7ok fazla pozisyon bulamazken, duran toptan dire\u011fe vuran, rakibin \u00f6n\u00fcne d\u00fc\u015fen bir top var. O da gol oldu. \u0130kincisi penalt\u0131 pozisyonu. Onun d\u0131\u015f\u0131nda benim sormak istedi\u011fim, VAR sistemindeki ofsayt \u00e7izgilerini kimin \u00e7ekti\u011fi, onu ger\u00e7ekten \u00f6\u011frenmek istiyorum. \u0130kincisi d\u00fcn herkes ma\u00e7lar\u0131 izlediyse ve bug\u00fcn ma\u00e7lar\u0131 izlediyse verilen penalt\u0131lar ve bizim verilmeyen penalt\u0131m\u0131z. Nas\u0131l bir karar mekanizmas\u0131, onu \u00f6\u011frenmek istiyorum ger\u00e7ekten. Bizim pozisyona bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda penalt\u0131 var. Thiam'\u0131n aya\u011f\u0131na arkadan bir darbe var, topa ilk dokunan Thiam, rakip aya\u011f\u0131na temas ediyor. Verilmeyen bir penalt\u0131m\u0131z var. Bir de ofsayt \u00e7izgisini kimin \u00e7ekti\u011fini, kimler taraf\u0131ndan \u00e7ekildi\u011fini ger\u00e7ekten merak ediyorum.",Erol Bulut, sosyal medyada istifa edece\u011fine y\u00f6nelik yap\u0131lan payla\u015f\u0131mlar\u0131n sorulmas\u0131 \u00fczerine, "Bu konuda s\u00f6yleyece\u011fim bir \u015fey yok, s\u00f6yledi\u011fim gibi \u015fu an \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131raday\u0131z, 23 puan\u0131m\u0131z, 27 ma\u00e7\u0131m\u0131z var. Tabii herkes 'Hocam sen ne anlat\u0131yorsun?' diyecektir ama bu b\u00f6yle. ,Yeni kurulan bir tak\u0131m\u0131z. 18 transfer yapt\u0131k. Sakatlar\u0131m\u0131z var, bunlar bizim i\u00e7in \u00f6nemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, s\u00f6yledi\u011fim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte sava\u015farak \u00e7\u0131kmay\u0131 da \u00f6\u011frenece\u011fiz." ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA)