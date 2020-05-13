Ersin Korkut'a büyük destek: Gönüllerin şampiyonusun

Survivor 2020 \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Ersin Korkut diz sakatl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle adaya veda etmek zorunda kald\u0131. Acun Il\u0131cal\u0131 a\u00e7\u0131klamay\u0131 yaparken duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.,Korkut'un konseydeki "En \u00e7ok k\u00f6pe\u011fimi merak ediyorum, en \u00e7ok onu sonra ailemi \u00f6zledim" s\u00f6zleri y\u00fcrekleri burktu.,Zaman zaman g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamayan Korkut, Survivor hesaplar\u0131ndan yay\u0131nlanan yeni videosunda ise, "Bug\u00fcn benim elenmemin ilk g\u00fcn\u00fc. U\u00e7u\u015fumu bekliyorum. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck duygu seli ya\u015f\u0131yorum. Acun abilere de s\u00f6yledim, '\u00e7ok de\u011fi\u015fik bir duygu i\u00e7erisindeyim. Ben kimi k\u0131rd\u0131ysam, \u00fczd\u00fcysem, \u00e7ok \u00f6z\u00fcr dilerim. Bu bende ilk defa \u00e7\u0131kt\u0131, ben hi\u00e7bir zaman a\u011flamam s\u0131zlamam. Bug\u00fcn sa\u00e7ma bir duygu seli ya\u015f\u0131yorum" ifadelerini kulland\u0131.,Il\u0131cal\u0131'n\u0131n bug\u00fcn k\u00f6pe\u011finin \u00f6l\u00fcm haberini de vermesi beklenen Korkut\u2019a \u00fcnl\u00fc isimlerden de ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerin ve destek mesajlar\u0131 geldi.,Y\u0131lmaz Erdo\u011fan:\r\n\r\nYetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! G\u00f6n\u00fcllerin \u015fampiyonusun,B\u00fclent Parlak:\r\n\r\nSeni \u00e7ok seviyoruz \u015fampiyon,Mustafa Erdo\u011fan:\r\n\r\nAslan kuzenim Ersin.. hep gurur duyduk hep destekledik.. ge\u00e7mi\u015f olsun g\u00f6z\u00fcm,R\u0131za Kocao\u011flu:\r\n\r\nErsin can'd\u0131r,Demet Akal\u0131n:\r\n\r\nErsin abi ya, adam\u0131n dibiydin ya sen. Ba\u015fkalar\u0131 nazland\u0131!! Oynamad\u0131!! O daha \u00e7ok oyuna \u00e7\u0131kt\u0131! Adam\u0131n elinden \u015fampiyonluk gitti ya!,Pascal Nouma:\r\n\r\nD\u00f6n gel \u015fampiyon, sen kazand\u0131n zaten kanka,Hakan Hatipo\u011flu:\r\n\r\n\u015eaka gibi, bence #survivor2020 b\u00fcy\u00fck bir de\u011ferini bir sakatl\u0131k sonucu kaybetti. Ersin Korkut yaz\u0131k oldu...,\u0130smail Baki:\r\n\r\n\u00d6nce k\u00f6pe\u011fimi g\u00f6rmeye gidece\u011fim dedi. Y\u0131k\u0131ld\u0131m!