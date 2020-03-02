Ersun Yanal'ın yerine kim gelecek? İşte adaylar

Gustavo ne yaps\u0131n?\r\nFenerbah\u00e7e\u2019nin orta sahadaki beyni Luiz Gustavo sezon ba\u015f\u0131ndan bu yana s\u00fcrekli de\u011fi\u015fik partnerlerle oynamak zorunda kald\u0131. Kaptan Emre Bel\u00f6zo\u011flu, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ci\u011ferci ve son olarak Jailson Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131zla ikili olu\u015fturdu. (T\u00fcrkiye Gazetesi\/EM\u0130N ULU\u00c7),Kale yolge\u00e7en han\u0131\r\nSezonun ilk 19 haftas\u0131nda 21 gol yiyen Fenerbah\u00e7e, son be\u015f ma\u00e7ta 10 kere topu a\u011flar\u0131ndan \u00e7\u0131karmak zorunda kald\u0131. Trabzon ma\u011flubiyetiyle ba\u015flayan s\u00fcre\u00e7te \u00fc\u00e7 yenilgi, iki beraberlik alan sar\u0131-lacivertliler, alt\u0131 gol kaydetse de bu \u00e7aba galibiyet i\u00e7in yeterli olmad\u0131. ,Ele\u015ftiriler ise kaleci Altay ile Jailson \u00fczerinde odakland\u0131. Gen\u00e7 eldiven kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya pozisyonlardaki \u00fcst\u00fcn ba\u015far\u0131s\u0131na ra\u011fmen yan toplardaki zaaf\u0131yla tepki \u00e7ekerken Ersun Yanal\u2019\u0131n ancak Antalya kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda orta sahaya \u00e7ekti\u011fi sambac\u0131 ise stoperdeki k\u00f6t\u00fc performans\u0131yla hedef adam oldu. Kalesine gelen ilk \u015futlar\u0131n golle sonu\u00e7lanmas\u0131ndaki y\u00fcksek istatistikte ferd\u00ee hatalar\u0131n etkisi g\u00f6ze \u00e7arparken, sar\u0131-lacivertlilerin genel manada bir savunma zaaf\u0131 oldu\u011fu son be\u015f ma\u00e7ta \u00e2deta ayyuka \u00e7\u0131kt\u0131., Bu arada ara d\u00f6nemde tak\u0131m\u0131n Emre Bel\u00f6zo\u011flu\u2019na emanet edilece\u011fi ve yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 da Tuncay \u015eanl\u0131 ile Orhan Ak\u2019\u0131n \u00fcstlenece\u011fi ifade edildi.,Bir di\u011fer aday\u0131n Alanyaspor\u2019u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran F.Bah\u00e7e\u2019nin ayn\u0131 zamanda eski futbolcusu Erol Bulut oldu\u011fu iddia edildi!,Fakat Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7\u2019un g\u00f6nl\u00fcndeki isim Bayern M\u00fcnih\u2019ten ayr\u0131lan Nico Kovac. Y\u00f6netimin 15 g\u00fcn \u00f6nce Kovac\u2019la bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi haberle\u015ftirilmi\u015fti. ,Yanal\u2019\u0131n g\u00f6nderilmesiyle yeni teknik adam iddialar\u0131 havada u\u00e7u\u015ftu. Abdullah Avc\u0131\u2019yla irtibata ge\u00e7ildi\u011fi fakat hocan\u0131n k\u0131sa s\u00fcreli bir s\u00f6zle\u015fmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi vurguland\u0131.,D\u00d6RT HOCA G\u0130TT\u0130\r\n\r\nAli Ko\u00e7 y\u00f6netimi hoca de\u011fi\u015fimleriyle dikkat \u00e7ekiyor. G\u00f6reve geldi\u011finde Aykut Kocaman\u2019la devam etmeme karar\u0131 alan Ba\u015fkan tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na Cocu\u2019yu getirmi\u015f fakat Hollandal\u0131ya 10 hafta tahamm\u00fcl etmi\u015fti. Sonras\u0131nda Coeman\u2019la 5 hafta \u00e7al\u0131\u015fan Ko\u00e7, taraftar iste\u011fiyle teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe Ersun Yanal\u2019\u0131 getirmi\u015fti. , Yanal\u2019\u0131n ismi ilk dillendirildi\u011finde, \u201cSiz benim vizyonumu anlamam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z\u201d tepkisi veren Ba\u015fkan, sonras\u0131nda hocayla el s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Yanal tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda 43 lig haftas\u0131 g\u00f6rev yapt\u0131.,F.Bah\u00e7e\u2019de Kad\u0131k\u00f6y\u2019de al\u0131nan G.Saray ma\u011flubiyeti sonras\u0131 Ersun Yanal\u2019\u0131n tak\u0131mdan g\u00f6nderilmesine kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yordu. Nihayet d\u00fcn gece saatlerinde Hoca\u2019yla yollar\u0131n ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 resm\u00ee siteden ilan edildi. Fakat daha \u00f6nce bir \u00f6rne\u011fi g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir ayr\u0131l\u0131k bu... ,\u00d6yle ki hafta i\u00e7inde Trabzonspor\u2019la deplasmanda oynanacak kupa ma\u00e7\u0131nda Ersun Yanal son defa tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda olacak. Bu karar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla kar\u015f\u0131lan\u0131rken, y\u00f6netim ad\u0131na Semih \u00d6zsoy\u2019un hocadan yeni gelecek teknik adam\u0131n y\u0131pranmamas\u0131 ad\u0131na b\u00f6yle bir istekte bulundu\u011fu belirtildi. ,S\u0131zan bilgilere g\u00f6ren Hoca\u2019n\u0131n Alanya ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 istifas\u0131n\u0131 verdi\u011fi fakat y\u00f6netimce kabul edilmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Sonras\u0131nda al\u0131nan k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar\u0131n ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz hale getirdi\u011fi dillendirildi.,Fenerbah\u00e7e, Teknik Direkt\u00f6r Ersun Yanal ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Peki sar\u0131 lacivertli tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na kim gelecek? \u0130\u015fte adaylar...